Хотите узнать больше о комбинировании разных терций для получения разных аккордов?

Во многих песнях используется одна или две гаммы , чтобы определить, какие ноты они содержат. Например, песню JONY скачать, использующая гамму до мажор, обычно имеет мелодию, в которой используются ноты гаммы до мажор.

Как работают аккорды в песнях?

Масштаб также используется для определения того, какие аккорды используются в песне. Во многих случаях в песне будут использоваться только аккорды, основанные на нотах гаммы. Чтобы помочь нам понять это, мы будем ссылаться на ноты гаммы как на градусы гаммы , которые называются с использованием чисел, начиная с первой (нижней) ноты. Это вы можете услышать, если песню Алёна Швец скачать.

Использование ступеней звукоряда дает нам четкий набор опций, для которых мы можем построить аккорды. Помните, мы строим аккорды, складывая терции, поэтому, если мы сложим две терции на каждой ступени мажорной гаммы, мы получим в общей сложности семь вариантов аккорда.

Не волнуйтесь, если вы не можете толком прочитать заметки — через мгновение мы рассмотрим их все на клавиатуре.

Все эти аккорды построены с использованием только белых нот гаммы до мажор. Все, что вам нужно сделать, чтобы сыграть эти аккорды, — это найти нижнюю ноту (называемую тоникой ) и сыграть два пропуска вверх белыми нотами.

Обратите внимание на метки на этих аккордах; даже несмотря на то, что мы играем только белые ноты, у нас есть разные типы аккордов, поднимающихся вверх по гамме. Это происходит потому, что размер пропусков, естественно, различается между градусами шкалы. Это очень важная часть того, как мы находим и используем аккорды в песнях.

Кстати, сокращенные версии названий аккордов под названиями на приведенной выше диаграмме называются символами аккордов , когда они встречаются в музыке. В поп-музыке, роке и джазе используются формы нотной записи, в которых нет ничего, кроме этих символов аккордов и мелодии песни.

Аккорды мажорной гаммы

Давайте рассмотрим все семь аккордов, которые можно построить на ступенях мажорной гаммы на клавиатуре. Для этого воспользуемся гаммой до мажор.

Важно отметить, что типы аккордов, построенных на каждой ступени гаммы, будут одинаковыми для каждой мажорной гаммы . Например, первый аккорд до мажор, построенный из ноты до, является мажорным аккордом. Это также будет мажорный аккорд, если мы играем в гамме соль мажор, ля мажор, си мажор или любой другой мажорной гамме. Второй аккорд в гамме до мажор, построенный из не ре, является минорным аккордом, и он будет минорным аккордом для любой другой мажорной гаммы.