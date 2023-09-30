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Беру 200 г творога и немного кефира. Самый вкусный завтрак на большую семью

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Беру 200 г творога и немного кефира. Самый вкусный завтрак на большую семью

Творог является одним из самых полезных кисломолочных продуктов. Дело в том, что в твороге содержится большое скопление кальция, белка. Эти компоненты творога способны ускорить рост мышечной массы, что нужно для людей, занимающихся спортом. Также творог приводит в норму работу центральной нервной системы и помогает при заболеваниях сердечно-сосудистой системы.

Когда вы постоянно употребляете творожные блюда, можете не беспокоиться об атеросклерозе и стрессе.

Расскажем про рецепт творожных оладий.

Ингредиенты для творожных оладий:

  • творог — 200 г;
  • кефир — 500 мл;
  • сахар — 2 ст.л.;
  • сода — ч.л.;
  • соль — 1 ч.л.;
  • яйцо — шт.;
  • мука — 500 г.

Приготовление творожных оладий:

В миске соединяем творог с кефиром, добавляем соду, перемешиваем. Высыпаем в смесь соль и сахарный песок, смешиваем компоненты.

Разбиваем в смесь яйцо, высыпаем частями муку, замешиваем слегка липкое и мягкое тесто.

Полученное тесто оставляем под глубокой тарелкой на 10-15 минут.

Делим тесто на две части, из каждой части формируем 4 лепешки толщиной 5-6 мм. В сковороде на небольшом количестве растительного масла обжариваем лепешки.

Беру 200 г творога и немного кефира. Самый вкусный завтрак на большую семью

С обеих сторон жарим на среднем огне до золотистого цвета.

Беру 200 г творога и немного кефира. Самый вкусный завтрак на большую семью

Можно после приготовления смазать лепешки сливочным маслом. Это хорошая альтернатива магазинным лепешкам, вариант для завтрака или перекуса.

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