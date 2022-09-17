Игры и аккаунты в Стим — от регистрации до покупки

Флеш игры онлайн 24 часа. Чем они популярны?

Если вы сидите на работе, теребите пальцы и хотите, чтобы вам было весело потратить время, вы должны проверить наш список десяти лучших онлайн флеш игр.

Почему популярные игры онлайн?

Для некоторых людей онлайн флеш игры — это отвлекающий момент, чтобы заполнить часы между обедом и домашним временем. Для других он-лайн флеш игры для всех — страстное хобби, которое постоянно приклеивается к их мониторам, пока они пытаются побить свой последний результат. Мы собрали список десяти лучших флеш-игр всех времен и в произвольном порядке. От простой жестокости по отношению к животным до сложных головоломок на платформе — они будут развлекать вас весь день. Дайте нам знать о ваших любимых играх в разделе комментариев ниже или на нашем форуме. На сайте steamkey вы можете рассмотреть под покупку готовые и раскрученные стим аккаунты.

Bejeweled

Первоначально названная Diamond Mine , эта классическая флеш игра включает в себя перемещение разноцветных драгоценных камней, чтобы создать наборы из трех. Это просто, но невероятно затягивает.

Человек-Лучник

Устанавливается в то время, когда лук и стрела были лучшим способом прикрепить его к человеку — в отличие от глупых игр в рабочее время — Человек-лук бросает вам вызов стрелять по врагу, вычисляя правильный угол и силу твой лук Робин Гуд, съешь свое сердце.

Desktop Tower Defense

Вы сидите за своим столом, избегая работы, за своей четвертой чашкой чая, когда вдруг вас атакует группа крипов. Чем ты занимаешься? Разумеется, вы устанавливаете каноны и взрываете их вдребезги. Desktop Tower Defense — наша любимая личная игра, которую обязательно нужно сыграть.

Neopets

Hasee Bounce Уклонение от навоза может показаться не веселым, но, как вы уже узнали, играя в Chimgam , это может быть взрыв. Hasee Bounce видит, как вы управляете милыми существами, которые подпрыгивают в воздухе и едят пончики. Если бы только пончик был настоящим. Вздох.

Line Rider

Если вы не играли в эту игру, вы не жили. На первый взгляд, Line Rider выглядит почти слишком просто, но после того, как вы поиграете в него пару минут, вы скоро создадите все более и более дурацкие и невозможные курсы для смелого, нет, безрассудного тобогганиста.

The Last Stand

Если вы большой поклонник Resident Evil , The Last Stand удовлетворит ваши дневные потребности в убийстве зомби. По мере прохождения каждого уровня вам постепенно дается больше оружия — скоро ни один зомби не подойдет для ваших умений взрывать голову.