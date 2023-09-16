Зимой пальчики оближете. Соседка рассказала простой и вкусный рецепт помидор на зиму

Иногда люди спорят о том, как правильно называть помидоры. Дело в том, что некоторые считают, что томат — неуместное название для этого овоща. Однако, как говорят филологи, оба названия верные.

Томат — это название помидор, которое пришло в Европу от ацтеков. Этот народ выращивал помидоры еще до того, как на их земли вторглись европейцы.

Помидор с итальянского обозначает золотое яблоко. Из-за любви ко вкусу томатов в Италии этот овощ получил особое имя.

Расскажем, как приготовить томаты на зимний период.

Ингредиенты для маринованных помидор:

помидоры — 3 кг;

чеснок — 2 шт.;

перец болгарский — 2 шт.;

перец душистый;

перец черный горошек;

лавровый лист;

уксус 9%;

вода — 3 литра;

соль — 3 ст. л.;

сахар — 8 ст. л.

Приготовление маринованных помидор:

Протыкаем каждую помидор зубочисткой несколько раз. Удаляем внутренности у болгарского перца и нарезаем крупными продольными кусочками.

Очищенные зубчики чеснока делим вдоль на две части каждый. На дно стерилизованных банок выкладываем несколько горошин душистого перца, черного перца, лавровых листов. Можно положить туда же зонтик укропа.

Кладем на дно зубчики чеснока, аккуратно выкладываем помидоры и кусочки болгарского перца. Заливаем банки крутым кипятком, накрываем крышками и даем так постоять 10-15 минут.

Крышки тоже стерилизуем — пару минут в кипятке.

Далее выливаем воду из банок в кастрюлю, высыпаем к ней соль и сахарный песок. Доводим воду до кипения, а затем варим 2-3 минуты.

В банки вливаем уксус, на 1,5 литра понадобится 1,5 ст.л, 9% уксуса. Выливаем обратно в банки кипящий рассол, закручиваем крышками.

Можно покатать банки по столу, чтобы рассол проник во все слои между помидорами.

Накрываем полотенцем банки и оставляем остывать. Это один из самых простых способов маринования томатов.