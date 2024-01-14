ГлавнаяРецептыШедевр турецкой кухни: удивите родных настоящим Адана-Кебабом – аутентичный рецепт Шедевр турецкой кухни: удивите родных настоящим Адана-Кебабом – аутентичный рецепт На чтение: 2 минуты Блюда турецкой кухни не слишком сложны в приготовлении. Как ни странно, большинство ингредиентов вполне привычны для украинцев. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ В частности, рекомендуем приготовить Адана-кебаб. Он вам точно понравится. Вам понравится Вкуснее колбасы: готовим необычную домашнюю ветчину – элементарный рецепт Адана-кебаб Время: 55 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 400 граммов мяса; – 1 острый красный перец; – 1 перец Капи или болгарский; – 2 луковицы; – 2 томата; – петрушка, паприка, черный перец, соль по вкусу; – лаваш. Приготовление: Измельчите ножом или блендером овощи – 1 острый перец, 1 сладкий перец, половину помидора и половину луковицы. Нарежьте несколько веточек петрушки и тоже добавьте в миску. Мясо превратите в фарш при помощи ножа или мясорубки. Соедините фарш с овощами и добавьте специи. Тщательно отбейте смесь несколько минут, чтобы фарш стал единственной массой. Благодаря этому кебаб при приготовлении не развалится. Разделите фарш на 4 одинаковых шарика. Наденьте их на шпажки, формируя кебабы. Обязательно тщательно защепите края. Выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке 30 минут – по 15 с каждой стороны. Пока кебабы выпекаются, приготовьте салат. Нарежьте кольцами 1,5 луковицы. К ней добавьте нарезанную петрушку и соль. Все тщательно перемешайте и дайте 15 минут настояться. Готовые кебабы снимите со шпажек. При подаче положите кебаб на лаваш, а сверху выложите нарезанные помидоры и лук. Понравился рецепт? Узнайте, как приготовить вкусный завтрак за 15 минут – суперфиналистка «МастерШеф» рассказала, как его готовит она. Поделитесь с друзьями