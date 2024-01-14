Шедевр турецкой кухни: удивите родных настоящим Адана-Кебабом – аутентичный рецепт

Блюда турецкой кухни не слишком сложны в приготовлении. Как ни странно, большинство ингредиентов вполне привычны для украинцев.

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Адана-кебаб

Время : 55 минут

: 55 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 400 граммов мяса;

– 1 острый красный перец;

– 1 перец Капи или болгарский;

– 2 луковицы;

– 2 томата;

– петрушка, паприка, черный перец, соль по вкусу;

– лаваш.

Приготовление:

Измельчите ножом или блендером овощи – 1 острый перец, 1 сладкий перец, половину помидора и половину луковицы. Нарежьте несколько веточек петрушки и тоже добавьте в миску. Мясо превратите в фарш при помощи ножа или мясорубки. Соедините фарш с овощами и добавьте специи. Тщательно отбейте смесь несколько минут, чтобы фарш стал единственной массой. Благодаря этому кебаб при приготовлении не развалится. Разделите фарш на 4 одинаковых шарика. Наденьте их на шпажки, формируя кебабы. Обязательно тщательно защепите края. Выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке 30 минут – по 15 с каждой стороны. Пока кебабы выпекаются, приготовьте салат. Нарежьте кольцами 1,5 луковицы. К ней добавьте нарезанную петрушку и соль. Все тщательно перемешайте и дайте 15 минут настояться. Готовые кебабы снимите со шпажек. При подаче положите кебаб на лаваш, а сверху выложите нарезанные помидоры и лук.

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