Импланты и беременность

Более естественный вид

Многие женщины сообщают, что их имплантаты выглядят более «естественно» после беременности. Увеличение груди обычно придает женщинам более дерзкую форму, а полнота в верхней части имплантата может казаться более спущенной из-за потери эластичности кожи после беременности. Размер ваших грудных имплантатов, а также размер вашей груди до операции также могут влиять на ваш результат после беременности.

Это естественно, что ваше тело меняется во время беременности, и нет ничего ненормального в том, что ваш внешний вид меняется после родов. Ваше тело только что пережило вызванный гормонами триатлон, так что не будьте добры к себе, ожидая изменений за одну ночь.

Подождите, пока вам не исполнится 6 месяцев после родов или даже дольше, если вы все еще кормите грудью, чтобы оценить состояние ваших грудных имплантатов.

Если вы женщина, у которой нет грудных имплантатов и которая планирует забеременеть в ближайшем будущем, то лучше всего подождать до родов, чтобы сделать операцию.

Невозможно точно сказать, как беременность повлияет на имплантаты женщины, но правильное питание и выполнение регулярных упражнений для беременных должны повысить ваши шансы на положительный результат.

Если по какой-либо причине вы недовольны тем, как ваши имплантаты выглядят после рождения ребенка, есть варианты, которые вы можете выбрать, чтобы ваши грудные имплантаты снова выглядели как новые .