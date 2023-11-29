Лучше рецепта еще не встречала. Домашние шоколадные пряники с сахарной глазурью

Пряники известны во многих странах СНГ. За пределами этих стран, в Европе и Америке пряники вовсе считаются некой экзотикой. Их привозят азиаты и европейцы как сувениры родственникам и друзьям.

Медовый хлеб — это изначальное название пряников. Появился этот славянский десерт примерно в XI веке.

Домохозяйки самостоятельно выпекали пряники для мужей и детей. Добавляли в пряники не только мед, но и стропы из ягод, фруктов.

В XII веке люди узнали о восточных пряностях. Их тоже благополучно стали добавлять в пряники. Отсюда и произошло новое название десерта.

Стоит самим создать пряники на кухне, они гораздо лучше покупных.

Ингредиенты для заварной основы пряников:

мука – 100 г;

сахар – 200 г;

соль – 1/3 ч.л.;

молоко – 200 мл.

Ингредиенты теста для пряников:

яйцо – 1 шт.;

растительное масло – 40 мл;

мука – 350 г;

какао – 30 г;

разрыхлитель – 1 ч.л.

Ингредиенты для глазури:

сахарная пудра – 130 г;

кипяченая холодная вода – 30 мл;

ванильный сахар – 8 г.

Приготовление пряников:

Для заварной основы высыпаем в миску муку с сахарным песком и солью. Вскипятим в сотейнике молоко, вливаем его в сыпучие продукты. Перемешиваем до того момента, пока смесь не станет однородной, без комков.

Пока остывает заварная основа, соединяем муку с разрыхлителем и какао-порошком. В остывшую основу вливаем растительное масло, разбиваем яйцо, смешиваем.

Высыпаем в заварную основу сыпучие продукты и замешиваем липкое тесто лопаткой. Кладем колобок на стол, посыпаем мукой и вымешиваем руками.

Должно получиться слегка липкое и мягкое тесто. Раскатываем его в пласт толщиной 7-8 мм. Вырезаем из пласта круглые порции, выкладываем на противень, застеленный пергаментом.

Из остатков теста снова раскатываем пласт и вырезаем порции будущих пряников. Выпекаем пряники при 180 градусах не более 16 минут.

Для приготовления глазури смешиваем в воде ванильный сахар. Постепенно вливаем воду в сахарную пудру, смешиваем.

Выкладываем глазурь и пряники в одну глубокую миску, перемешиваем.

Оставляем пряники застывать в глазури на час.

В итоге мы получаем ароматные и мягкие домашние пряники.

Домашняя выпечка имеет более насыщенный вкус, нежели покупные пряники.