Использование сотового поликарбоната для Теплиц

Российский рынок предлагает листы поликарбоната сотового от различных фирм. Но какой-либо принципиальной разницы в их основных свойствах либо внешнем виде в зависимости от марки специалисты не отмечают.
В заключении стоит добавить, что в теплицах из поликарбоната сотового обеспечивается достаточно эффективная защита от ультрафиолета. Микроклимат во внутренней области теплицы сохраняется и поддерживается благодаря особенностям этого материала. Поликарбонат цена Алматы вас приятно удивит!
Что надо знать тем, кто хочет купить сотовый поликарбонат
Используется преимущественно для:
- Постройки теплиц;
- Остекления беседок;
- Изготовления навесов;
- Строительство бассейнов.
Листы долговечны и отличаются относительно небольшой стоимостью. С установкой может справиться даже человек без опыта. Для монтажа могут понадобиться некоторые комплектующие. Например, ленты, герметизирующие торцы панелей.
Также поликарбонат используется в строительстве офисных зданий, различных перегородок. Его можно заметить на остановочных комплексах, надземных пешеходных переходах.
Листы отличаются цветом, соотношением длины и ширины, толщиной, структурой и другими параметрами.
Дополнительно листы можно обработать покрытием «Антифог» – оно препятствует скоплению конденсата на внутренней стороне материала.
Стоит выделить и низкую стоимость панелей. Благодаря модернизированному производству поликарбонатные листы стоят в несколько раз дешевле стекла. Используя сотовый поликарбонат, можно построить помещение с хорошей звукоизоляцией, защитой от солнечного излучения, морозов, повреждений от ударов.