Использование сотового поликарбоната для Теплиц

Российский рынок предлагает листы поликарбоната сотового от различных фирм. Но какой-либо принципиальной разницы в их основных свойствах либо внешнем виде в зависимости от марки специалисты не отмечают.

В заключении стоит добавить, что в теплицах из поликарбоната сотового обеспечивается достаточно эффективная защита от ультрафиолета. Микроклимат во внутренней области теплицы сохраняется и поддерживается благодаря особенностям этого материала. Поликарбонат цена Алматы вас приятно удивит!

Что надо знать тем, кто хочет купить сотовый поликарбонат

Используется преимущественно для:

Постройки теплиц;

Остекления беседок;

Изготовления навесов;

Строительство бассейнов.

Листы долговечны и отличаются относительно небольшой стоимостью. С установкой может справиться даже человек без опыта. Для монтажа могут понадобиться некоторые комплектующие. Например, ленты, герметизирующие торцы панелей.

Также поликарбонат используется в строительстве офисных зданий, различных перегородок. Его можно заметить на остановочных комплексах, надземных пешеходных переходах.

Листы отличаются цветом, соотношением длины и ширины, толщиной, структурой и другими параметрами.

Дополнительно листы можно обработать покрытием «Антифог» – оно препятствует скоплению конденсата на внутренней стороне материала.

Стоит выделить и низкую стоимость панелей. Благодаря модернизированному производству поликарбонатные листы стоят в несколько раз дешевле стекла. Используя сотовый поликарбонат, можно построить помещение с хорошей звукоизоляцией, защитой от солнечного излучения, морозов, повреждений от ударов.