Описание приготовления:

Удивительно вкусная, нежная и ароматная картошка, которая подойдёт и для праздников, и для будней. Такой картофель станет отличным дополнением к мясу, рыбе или птице на обед или ужин. Клубни необходимо выбирать для рецепта неиспорченные и примерно одного размера (не слишком крупные). Так же нам понадобится любой сыр твёрдых сортов, который хорошо плавится. Соль и специи берите по вкусу.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи / Картофель Блюдо: Гарниры

Состав / Ингредиенты:

Картофель 6 Штук

Сыр 100 Грамм

Чеснок 3 Зубчика

Паприка 1 Чайная ложка (или любые другие специи по вкусу)

Растительное масло 2 Ст. ложки

Соль По вкусу

Перец По вкусу

Количество порций 6

Калорийность

143 ккал

Калорийность

4 г

Белки

7 г

Жиры

14 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Картофельные дольки с сыром в духовке»

Подготовьте все ингредиенты. Если у вас молодая картошка, то её следует очень хорошо помыть под проточной водой с помощью щёточки или губки, обсушить и можно не чистить.

Если у вас зрелый картофель, то его следует очистить от кожуры. Нарежьте картофель дольками, разрезав каждую вдоль на 4 части.

Добавьте к картофелю давленый чеснок, растительное масло, соль и специи по вкусу.

Хорошо перемешайте и выложите в жаропрочную форму, а чтобы картошка пропеклась в духовке равномерно, выкладывайте её в один ряд.

Запекайте картофель в духовке при температуре 180-200 градусов около 30 минут (ориентируйтесь на свою духовку и готовность картофеля, достаточно проткнуть картошку ножом, она должна быть мягкая).

За 5-10 минут достаньте картошку и посыпьте тёртым сыром.

Картофельные дольки с сыром в духовке готовы. Подавайте в горячем виде.

Приятного аппетита!

Совет от повара:

Чтобы духовка успела нагреться до нужной температуры, включите её заранее (минут за 10-20 до начала приготовления).