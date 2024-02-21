Описание приготовления:
Удивительно вкусная, нежная и ароматная картошка, которая подойдёт и для праздников, и для будней. Такой картофель станет отличным дополнением к мясу, рыбе или птице на обед или ужин. Клубни необходимо выбирать для рецепта неиспорченные и примерно одного размера (не слишком крупные). Так же нам понадобится любой сыр твёрдых сортов, который хорошо плавится. Соль и специи берите по вкусу.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи / Картофель Блюдо: Гарниры
Состав / Ингредиенты:
- Картофель 6 Штук
- Сыр 100 Грамм
- Чеснок 3 Зубчика
- Паприка 1 Чайная ложка (или любые другие специи по вкусу)
- Растительное масло 2 Ст. ложки
- Соль По вкусу
- Перец По вкусу
Количество порций 6
Калорийность
143 ккал
Калорийность
4 г
Белки
7 г
Жиры
14 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Картофельные дольки с сыром в духовке»
Подготовьте все ингредиенты. Если у вас молодая картошка, то её следует очень хорошо помыть под проточной водой с помощью щёточки или губки, обсушить и можно не чистить.
Если у вас зрелый картофель, то его следует очистить от кожуры. Нарежьте картофель дольками, разрезав каждую вдоль на 4 части.
Добавьте к картофелю давленый чеснок, растительное масло, соль и специи по вкусу.
Хорошо перемешайте и выложите в жаропрочную форму, а чтобы картошка пропеклась в духовке равномерно, выкладывайте её в один ряд.
Запекайте картофель в духовке при температуре 180-200 градусов около 30 минут (ориентируйтесь на свою духовку и готовность картофеля, достаточно проткнуть картошку ножом, она должна быть мягкая).
За 5-10 минут достаньте картошку и посыпьте тёртым сыром.
Картофельные дольки с сыром в духовке готовы. Подавайте в горячем виде.
Приятного аппетита!
Совет от повара:
Чтобы духовка успела нагреться до нужной температуры, включите её заранее (минут за 10-20 до начала приготовления).