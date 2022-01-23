Источник питания как один из главных критериев выбора машинки для стрижки волос от бренда «Браун»

Некоторые эксперты уверены, что наступит время, и лишь единицы будут ходить в парикмахерскую для стрижки. Ведь сегодня машинки от «Браун» для удаления нежелательной растительности на голове легко приобрести в специализированном магазине. Однако критериев выбора очень много. Покупателю легко запутаться, соответственно, повышается вероятность неправильного выбора. Чтобы машинка для стрижки Braun была подобрана правильно, не нужно руководствоваться всеми критериями. Обратите внимание на первостепенные параметры. Один из них – источник питания.

1. Аккумулятор

Классические модели, считающиеся «золотой серединкой». Их предпочитают профессиональные стилисты, а также люди, стригущие волосы в домашних условиях. Преимущества аккумуляторов очевидны:

возможность автономной работы;

быстрая подзарядка: достаточно 1-1,5 часов, и машинки для стрижки Браун полностью наполняются энергией;

длительный ресурс аккумулятора по сравнению с обычными батареями;

абсолютная безопасность при эксплуатации.

При выборе обратите внимание на емкость аккумулятора. Чем она больше, тем выше стоимость модели. Но повышается и время автономной работы, что особенно важно для стилистов, которые работают с большим количеством клиентов.

2. Батарейки

Для профессионального использования машинки с батарейками практически не используются. Они подойдут для домашнего применения, а также в поездках и командировках. Если АКБ села, вы легко замените ее. Достаточно взять про запас несколько штук. Машинка для стрижки Браун, которая работает на батарейках, имеет убедительный плюс – полная автономность и независимость от электроэнергии.

Но недостатки тоже имеются. Главный минус – малая мощность. Например, машинка вряд ли справится с густой растительностью и длинными волосами. Вторым явным недостатком следует считать малое время автономной работы. То есть необходтимо часто отвлекаться на смену батареек. Во многом по этой причине приборы на батарейках не используются в профессиональном сегменте.

3. Сеть

Если вы – профессиональный стилист или хотите добиться высококачественной стрижки в домашних условиях, то ваш выбор – прибор, работающий от сети. Он мощнее и производительнее. Стилисты предпочитают купить машинку для стрижки волос Braun, так как не стоит тратить время на зарядку и смену батареи. Конечно, есть и свои недостатки. Например, в случае отключения электроэнергии машинка становится бесполезной.

Еще один минус – высокая цена. Но она является следствием невероятной производительности. Приборы, которые работают от сети, мощнее и способны справиться с любыми волосами. Поэтому расходы на них полностью оправданы. Но больше явных недостатков нет. Поэтому если вы работаете в профессиональном сегменте, лучше обратите внимание на качественные модели, функционирующие от сети.