Рецепт: Огурчики маринованные — Маринованные огурчики для новогоднего «оливье», хрустящие, с красным перцем.

Ингредиенты:

огурцы короткоплодные — 4 кг;

лук репчатый (среднего размера) — 4-5 шт.;

болгарский перец красный — 1 кг;

гвоздика целая — по вкусу;

перец душистый горошком — по вкусу;

соль — 1 ст.л. на литр воды;

сахар — 1 ст.л.на литр воды;

уксус 9% — 10 мл на литр воды

Способ приготовления: Огурчики для традиционного новогоднего салата «Оливье» всегда стараюсь замариновать сама, магазинные мне не очень нравятся, в них слишком много уксуса, хотя маленькие корнишончики иногда покупаем, невозможно устоять)))

Каждый год стараюсь разнообразить рецепты, так, например, в этом году сделала маринованные огурцы с красным сладким болгарским перцем — и красиво, и вкусно.

Крепкие огурчики подбираем примерно одного размера, тщательно моем.

Болгарский перец также подготавливаем, моем, использовать для огурцов буду только красный. Зелёный для другой заготовки, о ней напишу чуть позже.

У каждого огурца обрезаем кончики с двух сторон, обязательно проверяем, чтобы не горчили.

Красный перец нарезаем крупной длинной соломкой, так будет удобно заполнять пространство между огурцами, чтобы как можно больше уместить овощей в каждой баночке.

Репчатый лук нарезаем тонкими кольцами, лук я обычно сверху кладу под крышку.

Когда все овощи подготовлены, можно начинать делать маринад. Использую старый, проверенный с детства рецепт. На каждый литр воды по 10 граммов соли, сахара и столового уксуса.

Из специй целая гвоздика и душистый перец горошком, больше обычно ничего не добавляю.

Банки тщательно моем с содой и хорошо выполаскиваем, затем стерилизуем, я стерилизую иногда над паром, иногда в духовке.

Стерилизованные банки заполняем овощами как можно плотнее.

Некоторые делают трёхкратную заливку, я экономию время и ресурсы, считаю, что двукратной заливки вполне достаточно. Баночки всю зиму стоят хорошо, ни разу ни одна не «взорвалась».

Заливаем овощи кипятком, ждём, когда вода станет тёплой и сливаем.

Сразу же, как слили воду, заливаем кипящим маринадом и сразу же закрываем стерилизованными крышками.

Ну вот, домашние заготовочки к новогоднему столу, осталось дождаться главного праздника:)

Мне понравилось желать маринованные огурцы с красным перцем, овощи контрастных цветов очень красиво смотрятся в баночках.

А для раскольников и винегретов я делаю универсальную заготовку из резаных огурцов.

Время приготовления: 2 ч.