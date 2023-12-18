Рецепт: Огурчики маринованные — Маринованные огурчики для новогоднего «оливье», хрустящие, с красным перцем.

Ингредиенты:
огурцы короткоплодные — 4 кг;
лук репчатый (среднего размера) — 4-5 шт.;
болгарский перец красный — 1 кг;
гвоздика целая — по вкусу;
перец душистый горошком — по вкусу;
соль — 1 ст.л. на литр воды;
сахар — 1 ст.л.на литр воды;
уксус 9% — 10 мл на литр воды
Способ приготовления: Огурчики для традиционного новогоднего салата «Оливье» всегда стараюсь замариновать сама, магазинные мне не очень нравятся, в них слишком много уксуса, хотя маленькие корнишончики иногда покупаем, невозможно устоять)))
Каждый год стараюсь разнообразить рецепты, так, например, в этом году сделала маринованные огурцы с красным сладким болгарским перцем — и красиво, и вкусно.
Крепкие огурчики подбираем примерно одного размера, тщательно моем.
Болгарский перец также подготавливаем, моем, использовать для огурцов буду только красный. Зелёный для другой заготовки, о ней напишу чуть позже.
У каждого огурца обрезаем кончики с двух сторон, обязательно проверяем, чтобы не горчили.
Красный перец нарезаем крупной длинной соломкой, так будет удобно заполнять пространство между огурцами, чтобы как можно больше уместить овощей в каждой баночке.
Репчатый лук нарезаем тонкими кольцами, лук я обычно сверху кладу под крышку.
Когда все овощи подготовлены, можно начинать делать маринад. Использую старый, проверенный с детства рецепт. На каждый литр воды по 10 граммов соли, сахара и столового уксуса.
Из специй целая гвоздика и душистый перец горошком, больше обычно ничего не добавляю.
Банки тщательно моем с содой и хорошо выполаскиваем, затем стерилизуем, я стерилизую иногда над паром, иногда в духовке.
Стерилизованные банки заполняем овощами как можно плотнее.
Некоторые делают трёхкратную заливку, я экономию время и ресурсы, считаю, что двукратной заливки вполне достаточно. Баночки всю зиму стоят хорошо, ни разу ни одна не «взорвалась».
Заливаем овощи кипятком, ждём, когда вода станет тёплой и сливаем.
Сразу же, как слили воду, заливаем кипящим маринадом и сразу же закрываем стерилизованными крышками.
Ну вот, домашние заготовочки к новогоднему столу, осталось дождаться главного праздника:)
Мне понравилось желать маринованные огурцы с красным перцем, овощи контрастных цветов очень красиво смотрятся в баночках.
А для раскольников и винегретов я делаю универсальную заготовку из резаных огурцов.
Время приготовления: 2 ч.