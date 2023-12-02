Пеку пока закипает чайник. Торт «Десятиминутка» — невероятно вкусно и просто

Многие люди признались, что любят кушать торты, так как это сладкое изделие вызывает чувство ностальгии по детству. Немало сладкоежек также сказало, что торты помогают лучше ощущать праздничную атмосферу. Некоторые чувствуют себя любимыми, когда получают торты от родственников и друзей.

Как мы видим, торт для всех людей — это нечто особенное и свое. У каждого человека свои воспоминания и чувства по отношению к этому десерту.

Торты стали важным элементом праздника и в принципе человеческой жизни. Это некий подарок, который позволяет радоваться мелочам.

Расскажем, как приготовить для себя сладкий торт.

Ингредиенты для торта:

яйца — 3 шт.;

соль — щепотка;

сахар — 50 г;

сливочное масло — 30 г;

какао — 10 г;

разрыхлитель — 5 г;

мука — 60 г;

творожный сыр — 200 г;

сливки — 300 мл;

сахарная пудра — 2 ст.л.;

шоколад — 100 г;

растительное масло — 40 г;

миндаль.

Приготовление торта:

В миску с яйцами высыпаем соль и сахар, взбиваем до пышной пены. Добавляем в пену сливочное масло, продолжаем взбивать до образования белой массы.

Просеиваем в белую массу какао и разрыхлитель, муку, замешиваем бисквитное тесто. Выкладываем тесто в форму для выпекания, заранее смазанную сливочным маслом.

Выпекаем бисквит при 180 градусах 15 минут.

Для приготовления крема смешиваем творожный сыр и сливки. Высыпаем в крем сахарную пудру и взбиваем до появления устойчивых пиков.

Измельчаем бисквит до состояния крупной крошки. ⅓ часть крошки откладываем.

Пропитываем большую часть крошки молоком, оставляем в форме для выпечки. Покрываем поверхность крошки ½ частью крема, распределяем его ровным слоем.

Высыпаем на кремовый слой остатки крошки, распределяем тонким слоем. На данный слой крошки выкладываем вторую часть крема.

Для глазури смешиваем шоколад с растительным маслом, растапливаем его. Добавляем в глазурь миндаль, выливаем на поверхность кремового слоя.

Оставляем торт в холодильнике на пару часов.

Получается простой шоколадный торт с миндалем для чаепития.