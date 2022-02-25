История компании Nestle

На пути к успеху

К созданию продукции Nestle Анри побудила его жена. Будучи дочерью врача, супруга Анри Клементина зачастую приходила на помощь к отцу и повидала много детских смертей. В первую очередь, младенцы умирали из-за плохого питания. Супругам удалось найти выход из сложной ситуации. Они выпустили свой первый продукт ― Farine Lactee Henry Nestle, который содержал в составе молоко, муку и сахар. Конечно же, такой продукт стал продаваемым и получил большую популярность.

Радуясь своим успехам, в 1867 году фармацевт решил запустить свое производство по выпуску продуктов на основе молока. Его мечта открыть бизнес сбылась. Логотипом компании становится семейный герб ― гнездо с тремя птенцами. В 1988 году герб изменился (на нем осталось два птенца, вместо трех).

Позднее Анри получает лицензию на ведение деятельности.

Nestle в России

Компания Nеstle начала сотрудничать с Россией еще в далеком 19 веке. Контракт на завоз молочных продуктов фирмы Nestle в Россию подписал Александр Венцель. С тех пор Россия ведет сотрудничество с фирмой Nestle и по сегодняшний день.

Уже в 1996 году Нестле стала полноценной фирмой на территории РФ с налаженной системой продаж и импорта. В 2007 году компания получила новое название на территории РФ ― «Нестле Россия».

Сегодня фирма «Нестле Россия» выпускает и продает:

Быстрорастворимые напитки,

Готовые напитки,

Готовые завтраки,

Шоколадные и кондитерские изделия,

Каши моментального приготовления,

Корма для домашних животных,

Кофе,

Кулинарные изделия,

Лечебное питание,

Минеральную воду,

Nestlé Professional (питание вне дома).

Компания работает с целью удовлетворения потребностей покупателей, производя качественные товары.