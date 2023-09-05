Врач порекомендовала каждый день есть скорлупу: зачем?

Диетолог Марият Мухина предложила всем, особенно женщинам, ввести в рацион яичную скорлупу. Этот продукт, по словам эксперта, нужно употреблять ежедневно для здоровья костей, сообщает «Москва 24».

В яичной скорлупе содержится много веществ, укрепляющих кости и способствующих лучшей усвояемости кальция. Женщинам этот незатейливый ингредиент поможет сократить риски остеопороза во время менопаузы.

Мухина отметила, что скорлупу сначала нужно обработать: для этого подойдет стерилизация в духовке. Обеззараженную скорлупу следует перетереть в порошок и употреблять по 1 ч. л. в день, по желанию добавляя к продукту лимонный сок.

Гинекологи также рассказали, как женщине пережить менопаузу с помощью еды: в это время в рацион нужно добавить больше продуктов, богатых магнием, полезными жирными кислотами, натуральными антиоксидантами, источниками витамина D и кальция. Последний элемент можно восполнить с помощью яичной скорлупы, а о других важных продуктах мы рассказывали здесь.