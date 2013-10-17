Изготовление и монтаж печатных плат

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Для повышения конкурентоспособности на рынке проектирования электроники нужно сделать что-то уникальное. Новейшие методы помогут оторваться от принятых повсеместно способов проектирования и посмотреть на вещи по-новому. Применяемые в мире современных технологий программы помогут выполнить задуманные вами проекты. Ведь популярные умные комплексные решения, работать с которыми сегодня в новинку, завтра станут стандартными. Всегда пытайтесь расширить ваши проектные возможности. Особенно используемым стал программно-аппаратный комплекс Altium Designer, который внедряется для создания новейших электронных средств с программируемыми логическими интегральными схемами (ПЛИС) и печатными платами.

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