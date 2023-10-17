Пышная творожная запеканка с манкой

Из 3 стаканов творога можно приготовить неимоверно вкусный завтрак для 6 членов семьи. Он будет отличаться особой питательностью и нежной текстурой. Для этого необходимо лишь знать, как правильно готовится пышная творожная запеканка.

Ее рецепт очень легко запомнить. Так как нужно брать всего по три (стаканов творога, яиц, ложек сахара, сметаны и манки). Кстати, последний ингредиент вы можете заменить и рисовой мукой. От этого сладкое блюдо не станет менее пышным. К тому же оно будет иметь очень приятную консистенцию.

Как готовится пышная творожная запеканка

Чтобы разнообразить вкус этой выпечки, вы можете использовать изюм или сушеную клюкву. При желании добавьте в творожное тесто кусочки шоколада и шайбочки банана. Такие компоненты как нельзя лучше дополнят вкус этого лакомства.

Ингредиенты

Творог3 стак. Яйцо3 шт. Манка3 ст. л. Сметана3 ст. л. Сахар3 ст. л. Соль1 щеп. Ванилин1 щеп. Изюм по вкусу

Приготовление

В глубокой емкости соединяем творог любой жирности с сахаром. Вбиваем яйца. Добавляем сметану, соль и ванилин. Пробиваем все ингредиенты погружным блендером до однородной массы. Добавляем к творогу манную крупу. Хорошенько всё перемешиваем. Затем всыпаем предварительно замоченный изюм. Снова перемешиваем все ингредиенты до однородности.Выкладываем творожную массу в форму для запекания. Отправляем ее в разогретую до 160 градусов духовку на 50–60 минут.

Пусть творожная запеканка слегка остынет, а затем уже можете посыпать ее сахарной пудрой. Сладость такой выпечки прекрасно сочетается с легкой кислинкой ягодного соуса. Чтобы его приготовить, тщательно промойте 300 г вишни. Удалите косточки. Поместите ягоды в сотейник. Всыпьте к ним 50 г сахара и 2 щеп. молотой корицы. Влейте 50 мл воды. Отправьте на огонь, активно всё помешивайте. При появлении первых пузырьков влейте в вишневую смесь 1 ст. л. кукурузного крахмала, разведенного в 50 мл воды. Хорошенько всё перемешайте. После закипания варите вишневую массу на среднем огне в течение 1 минуты, активно помешивая. Затем добавьте 1 ч. л. ванильного сахара. Хорошенько всё перемешайте и уберите сотейник с плиты. Дайте смеси остыть. Затем полейте ароматным ягодным соусом порционные кусочки запеканки и подайте блюдо к столу.