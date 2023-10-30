Тирамису по-новому: осенний вариант с тыквой

Осенью блюда из тыквы заполоняют наш стол и в этом нет ничего удивительного. Яркие и ароматные крем-супы, запеканки и каши, но и о десерте не нужно забывать.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Тыквенный тирамису – именно тот вариант сладкого десерта, который идеально дополнит осенний стол. Попробуйте такой вариант итальянского десерта, и вы будете приятно удивлены.

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Рецепт тыквенного тирамису

Время: 2 часа

Порции: 6

Ингредиенты:

– 100 граммов печенья «Савоярди»;

– 250 граммов кофе;

– 200 граммов сыра маскарпоне или крем-сыра;

– 100 граммов сахарной пудры;

– 100 граммов сливок 33% жирности;

– 150 граммов тыквенного пюре.

Приготовление:

Очищенную тыкву нарезаем небольшими кубиками и запекаем до мягкости при 200 градусах 30 – 60 минут (зависит от сорта тыквы). Даем остыть и пробиваем блендером до состояния пюре. ⠀

Готовим кофе, по желанию добавляем осенние специи (корица, имбирь, мускатный орех, кардамон, гвоздика), перемешиваем и даем остыть.

Для крема сыр маскарпоне/крем-творог, сахарную пудру и сливки взбиваем миксером до загущения. Добавляем тыквенное пюре и перемешиваем до однородности.

Печенье погружаем в охлажденный кофе на несколько секунд и выкладываем в форму ровным слоем.

Сверху покрываем половиной крема, снова кладем слой пропитанного печенья и покрываем оставшимся слоем крема.

Убираем в холодильник на несколько часов. Перед подачей посыпаем корицей.

Приятного аппетита!

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