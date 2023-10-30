ГлавнаяРецептыТирамису по-новому: осенний вариант с тыквой Тирамису по-новому: осенний вариант с тыквой На чтение: 2 минуты Осенью блюда из тыквы заполоняют наш стол и в этом нет ничего удивительного. Яркие и ароматные крем-супы, запеканки и каши, но и о десерте не нужно забывать. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Тыквенный тирамису – именно тот вариант сладкого десерта, который идеально дополнит осенний стол. Попробуйте такой вариант итальянского десерта, и вы будете приятно удивлены. Читайте также Идеальное осеннее меню: первые блюда, которые вы точно захотите повторить Рецепт тыквенного тирамису Время: 2 часа Порции: 6 Ингредиенты: – 100 граммов печенья «Савоярди»; – 250 граммов кофе; – 200 граммов сыра маскарпоне или крем-сыра; – 100 граммов сахарной пудры; – 100 граммов сливок 33% жирности; – 150 граммов тыквенного пюре. Приготовление: Очищенную тыкву нарезаем небольшими кубиками и запекаем до мягкости при 200 градусах 30 – 60 минут (зависит от сорта тыквы). Даем остыть и пробиваем блендером до состояния пюре. ⠀ Готовим кофе, по желанию добавляем осенние специи (корица, имбирь, мускатный орех, кардамон, гвоздика), перемешиваем и даем остыть. Для крема сыр маскарпоне/крем-творог, сахарную пудру и сливки взбиваем миксером до загущения. Добавляем тыквенное пюре и перемешиваем до однородности. Печенье погружаем в охлажденный кофе на несколько секунд и выкладываем в форму ровным слоем. Сверху покрываем половиной крема, снова кладем слой пропитанного печенья и покрываем оставшимся слоем крема. Убираем в холодильник на несколько часов. Перед подачей посыпаем корицей. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить панкейки на молоке, которые точно понравятся деткам Поделитесь с друзьями