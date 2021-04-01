Изготовление печатей и штампов в Москве

Изготовление печатей и штампов по оттиску с документов

Если Ваша печать была украдена, утеряна или пришла в негодность в результате манипуляций с ней, то потребуется услуга по производству печати по оттиску без документов. Сделать заказ на изготовление дубликата печати проще всего по электронной почте. Для этого необходимо перевести документ с печатью в электронный вид, отсканировав его и отправить на почту с указанием, что требуется сделать. Предъявлять документы на заказанные изделия можно при получении заказа. Если требуется доставка курьером, то он при передаче товара проверит все формальности. При доставке почтой России в другой регион предъявить документы на печать можно в электронном виде совместно с заказом. Информация про изготовление доступна благодаря сайту pechatistolica.ru.

Напоминаем что использование официальной символики на штемпельных изделиях для ООО, ИП и АО запрещено. Для этого требуется получить специальное разрешение.

Если оттиск печати плохого качества и невозможно разобрать надписи, то в дополнении к оттиску прикрепите расшифровку надписей на штампе. Это ускорит процесс изготовления клише.

Печати по оттиску без документов могут быть изготовлены при повторном заказе с той же почты тем же человеком, который оформлял заказ на первичный штамп. Для второстепенных штампов используемых для внутреннего пользования и не содержащих личных данные предоставление документов не требуется априори.

Стоимость печатей по оттиску с документов в простой оснастке составляет за одни сутки всего 500 рублей. При срочном изготовлении за час цена увеличивается на 200 рублей. Использование автоматической оснастки так же увеличивает цену конечного продукта на 250 рублей.

Долгий опыт работы на рынке штемпелеизготовителей позволяет предоставлять товар высокого качества по максимально низким ценам и в кратчайшие сроки.

Оплатить наш труд можно переводом на карту, наличными или безналичным платежом. При наличной оплате Вы получаете кассовый и товарный чеки со всеми печатями. Если возникли вопросы, обращайтесь по телефону или по электронной почте, будем рады ответить на вопросы по изготовлению печатей по оттиску. Не занимайтесь сами подборкой шрифтом и попыткой нарисовать штамп по оттиску, предоставьте это профессионалам, это сэкономит ваши нервы и наше время.