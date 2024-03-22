Как в лучшем ресторане: готовим томленую говядину, которая просто тает во рту

Томленая говядина или Беф Бургиньон легко может стать вашим любимым блюдом. Приготовьте его по этому простому рецепту – вы удивитесь насыщенности вкуса.

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Рецепт томленой говядины

Время : 3 часа 30 минут

: 3 часа 30 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 1,5 килограмма говядины (ошейка или лопатки);

– 300 граммов моркови;

– 200 граммов лука;

– 200 граммов стеблей сельдерея;

– 40 граммов муки;

– 60 граммов масла;

– 3 зубчика чеснока;

– 750 миллилитров красного сухого вина;

– 850 миллилитров бульона из говядины;

– 250 граммов бекона;

– 200 граммов шампиньонов;

– масло, сахар, соль, перец, петрушка по вкусу.

Приготовление:

Говядину нарежьте на куски 5 на 5 сантиметров. Обжарьте со всех сторон до золотистой корочки и переложите в другую посуду. Нарежьте лук, морковь, сельдерей и бекон. Выложите туда же, где жарили мясо, и готовьте 5 минут. Сверху выложите говядину, посолите, поперчите и добавьте муку. Хорошо все перемешайте. Далее влейте вино и бульон. Добавьте специи и чеснок. Поставьте в духовой шкаф, разогретый до 180 градусов, на 3 часа или до 160 градусов на 4 часа. Тем временем глазуруйте морковь и грибы: нарезанные овощи положите в сотейник и добавьте 40 граммов масла, половину чайной ложки соли, 1 столовую ложку сахара, 150 миллилитров воды и варите в течение 10 – 15 минут. Достаньте мясо из кастрюли. Соус процедите через сито и варите на сильном огне, пока не загустеет. Снимите с огня и добавьте 20 граммов масла. Подавайте говядину с глазированными овощами и петрушкой.

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