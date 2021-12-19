Изготовление сайта визитки, корпоративного и прочие IT услуг

Базового понимания достаточно, чтобы развить понимание того, как работает код. Вы не должны быть в состоянии написать свой собственный исходный код, вам нужно только знать, как единицы и нули влияют на дизайн. Это делает вход в мир веб-разработки намного проще. Обилие разных языков программирования, таких как HTML, CSS, JavaScript, PHP, Ruby или SQL, часто очень неприятно без предварительного знания.

«Дизайн — это не только то, на что он похож и что чувствует. Дизайн — это то, как он работает».

Укрепляйте свои способности

Приобретая основы языков программирования, дизайнеры автоматически улучшают свои навыки. Знание того, какой язык используется и как он используется, помогает лучше понять, что технически возможно, а что нет. Это не только экономит много времени на этапе проектирования, но также помогает в практической реализации творческих идей.

Знание внешнего интерфейса, таким образом, открывает новые и практичные возможности дизайна для дизайнеров. Таким образом, элементы могут быть реализованы независимо. Например, как фрилансеры UX , не всегда есть необходимые деньги, чтобы иметь дело с разработчиком для генерации исходного текста. Использование кода и инструментов полезно для того, чтобы предложить клиентам консолидированный сервис.

Вывод

В общем, вы можете попытаться изменить свое представление о веб-дизайне без знания кода. Веб-дизайнеры должны не только знать, как разрабатывать элементы визуально, но также иметь соответствующие навыки программирования при разработке интерфейса. Хотя программирование собственного построения кода не является необходимым, базовое понимание функциональности HTML, CSS и JavaScript является необходимым. Веб-дизайнеры должны не только укреплять свои собственные способности, но и облегчать их работу, а также работу разработчиков — классическая беспроигрышная ситуация.