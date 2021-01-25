Таблички на туалет – обязательный элемент любых общественных помещений – торговых и офисных центров, государственных учреждений, административных зданий. С помощью такого указателя посетители могут быстро найти санузел. Особых требований к табличкам на двери https://www.vitstamp.ru/izgotovlenie-tablichek-dvery/ не предъявляется. Однако они должны быть оформлены аккуратно, с четким и понятным содержанием.

В основном таблички для обозначения туалетов имеют классический лаконичный дизайн с простыми символами. Иногда для оформления используется корпоративный логотип организации заказчика или выполняется повтор определенных элементов, линий, цветового решения, чтобы все таблички в здании сочетались в общем интерьере.

Выбор материала для табличек

Компания «ВИТ Штамп» – профессиональное изготовление табличек на туалет в Москве по готовым макетам или индивидуально разработанному дизайну. Стильное и оригинальное оформление позволяет дополнить любой стиль интерьера, подчеркнуть яркие акценты или наоборот немного скрыть явно заметные детали.

Постоянно востребованы классические и простые варианты оформления табличек – с обозначением «WC», «М», «Ж». Для торговых центров, кафе, ресторанов, гостиниц, офисов по желанию заказчика мы готовы предложить шутливые, забавные и ироничные дизайны табличек WC – изображения фигур мужчины и женщины, животных, мультяшных героев, портреты, схемы, рисунки и т.п. Принимаются в работу любые оригинальные картинки, изображения, надписи.

Технология лазерной гравировки подходит для различных материалов табличек:

все виды пластика – ПВХ, двухслойный, полистирол, оргстекло,

анодированный алюминий – отличается устойчивостью к влаге и коррозии,

латунь – выделяется особенным золотистым фоном,

нержавеющая сталь – практичность, высокая прочность и долговечность.

Выбор материала напрямую зависит от условий эксплуатации и характеристик помещений. К примеру, для бассейнов, бань, помещений с повышенным уровнем влажности рекомендуется использовать влагостойкие материалы. Для помещений, в которых по требованиям часто должна проводиться уборка специальными средствами, необходимо предусмотреть износостойкие и прочные таблички.

Оформление заказа в «ВИТ Штамп»

Наши специалисты готовы к работе с макетами любого уровня сложности. Помимо разнообразия материалов для табличек на туалет, применяются разные технологии нанесения изображения – полноцветная печать, аппликация пленками, лазерная гравировка. В классических вариантах оформления используются черный и синий цвета. Кроме того предлагается два способа крепления табличек на двери туалетов – отверстия под крепеж или двухсторонний скотч.

Мы стремимся оформить постоянное сотрудничество с каждым заказчиком, и предлагаем такие удобные условия: