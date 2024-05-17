ГлавнаяРецептыПросто тает во рту: рецепт нежнейшего меренгового рулета от Эктора Хименеса-Браво Просто тает во рту: рецепт нежнейшего меренгового рулета от Эктора Хименеса-Браво На чтение: 1 минута Меренговый рулет – любимый десерт для многих. Попробуйте приготовить его с клубникой – вам понравится. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Судья проекта «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво рассказал свой рецепт. Обязательно попробуйте воплотить его в жизнь. Будет вкусно Даже муки не надо: готовим фантастический шоколадный пирог из 5 ингредиентов Меренговый рулет с клубникой Время: 1 час Порций: 4 Ингредиенты: – 200 граммов белков; – 100 граммов сахара; – 120 граммов сахарной пудры; – 30 граммов кукурузного крахмала; – щепотка соли; – 5 граммов сока лимона; – 350 граммов свежей клубники; – 300 граммов крем-сыра; – 60 граммов сливок 33%. Смотрите видео, как готовить меренговый рулет: Приготовление: Взбейте белки, добавив щепотку соли. Когда появится белая пена, по чайной ложке добавляйте сахар и 100 граммов сахарной пудры, продолжая взбивать. В конце добавьте крахмал и лимонный сок. Взбейте до устойчивых пиков. Переложите меренгу на пергамент, разровняйте и выпекайте в течение 40 минут при температуре 130 градусов. Сливки, сыр и 20 граммов сахарной пудры смешайте вместе. Клубнику нарежьте кубиком. Достаньте запеченную меренгу, переверните внутренней стороной вверх, смажьте кремом, добавьте клубнику и сверните в рулет с помощью пергамента или пищевой пленки. Заверните в пищевую пленку и поставьте в холодильник на несколько часов. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить сказочно вкусный пирог «Лимонник». Поделитесь с друзьями