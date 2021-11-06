JAC iEV7S — новый китайский кроссовер B класса

Внешний вид, салон

Электронное оснащение хэтчбека состоит из подогрева передних сидений, круиз контроля. Но следует помнить, что, обогрев сидений существенно скажется на запасе хода. Багажник автомобиля стандартного объема, но он всего один. Дело в том, что у электрических автомобилей из-за отсутствия ДВС копотная часть также часто имеют небольшое багажное отделение. У iEV7S этого нет. Зато в багажнике полноценное запасное колесо и сумка с упомянутыми выше кабелями. Аккумулятор машины находится под задними сиденьями, отчего посадка пассажиров достаточно высокая.

Управляемость, динамика

Мощность двигателя составляет чуть больше 115 л.с., но для таких автомобилей решающим фактором является запас хода и время полного заряда батарей. На быстрой зарядке полное восстановление АКБ составляет чуть больше часа, а запас хода, при выключенной электронике 213 километров. При этом оптимальная скорость движения для соблюдения такого запаса хода составит порядка 50 км/ч. Хотя машина переднеприводная и будучи на электрическом ходу динамичная, резво берущая обороты с первых секунд. А до сотни она разгоняется за 11 секунд. Что приемлемо даже для автомобиля с традиционным двигателем. Подвеска энергоемкая, хорошо обрабатывающая существенные неровности. При этом уровень шума в машине на уровне премиальных машин, благодаря отсутствию ДВС и трансмиссии.

Итог

Машина получилась неплохой, cо средним функциональным оснащением и с хорошими ходовыми качествами. При этом в мегаполисах электрических заправочных станций с каждым днем все больше. Не все они бесплатны, или в свободном доступе, но найти их можно. В том числе через специальные приложения. Электрокары не самое дешевое удовольствие, но подождем изменения налогового законодательства по отношению к «зеленым» машинам, вследствие чего немного снизится и их цена.