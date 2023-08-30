Описание приготовления:

Ленивые хачапури станут прекрасным вариантом для завтрака или перекуса. Сыр для хачапури можно взять нескольких видов, тогда вкус будет более насыщенным. Если не любите укроп, возьмите любую другую зелень. Лучше всего есть хачапури в теплом виде, пока сыр еще тянется.

Назначение: На скорую руку Основной ингредиент: Молочные продукты / Сыр / Зелень Блюдо: Выпечка / Хачапури География кухни: Кавказская

Состав / Ингредиенты:

Сыр 100 Грамм (твердый)

Яйцo 1 Штука

Сметанa 100 Грамм

Мука 1 Ст. ложка (с горкой)

Укроп 30 Грамм

Масло растительное 1 Ст. ложка (без запаха и вкуса)

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Количество порций 6

Калорийность

235 ккал

Калорийность

12 г

Белки

17 г

Жиры

8 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Хачапури ленивые с сыром и зеленью»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления ленивого хачапури.

Сыр натрите на крупной терке, добавьте сметану, разбейте яйцо. Все посолите, поперчите.

Укроп мелко порежьте и добавьте в миску. Всыпьте муку и хорошо перемешайте.

В сковороду налейте растительное масло и разогрейте на среднем огне. Переложите тесто в сковороду и разровняйте.

Накройте сковороду крышкой и готовьте хачапури на среднем огне в течение 3-5 минут. Нижний слой должен хорошо зарумяниться. Переверните хачапури и жарьте еще 3-5 минут без крышки. Готовый ленивый хачапури переложите на тарелку, разрежьте и подавайте к столу.

Приятного аппетита!