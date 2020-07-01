Качественная безопасная езда на любом автомобиле или почему шины Hankook востребованы у владельцев автотранспортных средств

Дорожно-транспортные происшествия случаются по разным причинам, включая низкое качество или не соответствие нормативным требованиям автопокрышек. Выбирая шины Ханкук, можно повысить комфортность и безопасность передвижения на значительные расстояния. Продукция южнокорейской компаний отвечает самым жестким требованиям. При ее производстве используются инновационные технологии, повышающие эксплуатационные характеристики и продолжительность эксплуатации покрышек.

Достоинства

Шины Hankook отвечают требованиям специализированных стандартов. При их установке:

Повышается чувствительность колес при изменении положения руля. Улучшается маневренность и управляемость транспортного средства;

Снижается эффект аквапланирования, что имеет значение при движении в дождливую погоду. Продуманный ассиметричный профиль повышает устойчивость автомобиля при вхождении в поворот на повышенной скорости;

Обеспечивается безопасность в любую погоду. Рисунок протектора снижает протяженность тормозного пути при движение по обледенелой трассе;

Создается акустический комфорт независимо от вида и состояния дорожного полотна;

Имеют продолжительный срок службы. Активное внедрение инновационных технологий позволяет оптимизировать характеристики для конкретных условий эксплуатации автотранспорта и манеры езды его владельца.

Покупая автошины в Киеве, можно не сомневаться в их экологичности и безопасности. Покрышки имеют повышенную стойкость к механическому воздействию. Сохраняют герметичность при наезде на препятствия.

Как выбрать?

Покрышки Hankook представлены в ассортименте. Это создает трудности при выборе подходящей модели. Чтобы не ошибиться, стоит обратить внимание на:

Габариты, рекомендованные производителем транспортного средства. Необходимая информация содержится в техническом руководстве. Может быть рекомендуемый размер и допускаемый. Первый предпочтительней;

Максимальную скорость. Стоит купить шины Hankook, которые обеспечат безопасность передвижения в привычных условиях;

Категорию. Влияет на свойства и ряд эксплуатационных показателей;

Сезонность. Для изготовления каждого вида используется резина с определенным химическим составом и техническими характеристиками. Летние модели не подходят для эксплуатации при пониженной температуре. Зимние не могут выдержать значительный нагрев без потери свойств;

Рекомендуемые условия эксплуатации и максимальную нагрузку. Есть шины, ориентированные для передвижения преимущественно в черте города. Другие обеспечивают маневренность транспорта при езде по бездорожью.

Выбранная модель будет отвечать требованиям стандартов и прослужит достаточно долго при соблюдении рекомендаций производителя.