Эксперты назвали самые вредные алкогольные коктейли

Издание The Sun посвятило исследование популярным видам коктейлей. Оказалось, что многие из них вредны не только из-за алкоголя в составе.

Самым вредным коктейлем признан «Лонг-Айленд»: крепкий напиток из водки, рома, текилы, джина и ликера трипл-сек содержит рекордные 370 ккал и 30 г сахара на 150 мл. По версии ВОЗ, 30 г — это полная дневная норма сахара для взрослого человека.

На втором месте в антирейтинге расположилась «Пина-колада» из рома, кокосового сиропа и ананасового сока. Одна порция такого коктейля (250 мл) содержит 350 ккал, 25 г сахара и 10 г жира. Еще больше жира обнаружено в «Белом русском», напитке из водки, кофейного ликера и сливок, — 18 г на порцию в 90 мл. Столько же жиров можно получить, съев среднюю порцию картофеля фри в ресторане быстрого питания.

Относительно «легким» можно назвать «Космополитен» — он содержит 130 ккал и всего 4 г сахара. Также среди низкокалорийных коктейлей оказались «Мартини-водка», «Маргарита» и «Мохито».

«Можно иногда баловать себя, но при этом обращайте внимание на пищевую ценность напитков. Это поможет вам сделать относительно „безопасный“ выбор. Чрезмерное употребление „жирных“ коктейлей увеличивает риск развития диабета 2 типа, а сладкие напитки разрушают зубы», — заявила диетолог Ро Хантрисс.

По данным Минздрава РФ, мужчины могут употреблять максимум три стандартные порции алкоголя в день (одна порция — 10 г чистого спирта), а женщины — не более двух порций.