Пирожки на заварном тесте по простому рецепту

С этим тестом пирожки получаются вкусные и пышные. А начинку можно выбрать по своему вкусу.
Если любите пирожки, то попробуйте этот рецепт. Заварное тесто идеально подходит для пирожков, которые жарятся на сковороде. А начинку можно приготовить любую, по желанию. Кулинарный блогер из Одессы, которая пишет под ником bonitavkusnoo, предлагает вкусную начинки из капусты.
Пирожки на заварном тесте
Ингредиенты:
Для теста:
- 3 ст. л. растительного масла;
- 3 ст. л. муки;
- 1 ст. л. сахара;
- 1 ч. л. соли;
- 1 стакан кипятка;
- 1 стакан воды комнатной температуры;
- 11 г дрожжей;
- 500 г муки.
Для начинки:
- 500 г квашеной капусты;
- 500 г свежей капусты;
- 1 луковица;
- 1 морковь;
- соль и перец.
Для теста смешайте муку, масло, соль и сахар. Добавьте кипяток и перемешайте. Дайте массе немного остыть и добавьте теплую воду и дрожжи. Перемешайте и всыпьте муку. Замесите тесто и оставьте на час в тепле.
Пока тесто «отдыхает», приготовьте начинку: обжарьте лук и морковь. Добавьте нарезанную свежую капусту и жарьте пять минут, кислую капусту залейте водой и дайте ей постоять, чтобы вышла кислота. Добавьте кислую капусту к свежей и жарьте еще 40 минут на плите. Добавьте соль и перец по своему вкусу.
Готовое тесто может липнуть к рукам, но не добавляйте муку. Лучше смажьте поверхность и руки растительным маслом.
Поделите тесто на 18-20 частей, растяните, выложите начинку, защипните и дайте 20 минут «отдохнуть», накрыв пирожки полотенцем.
Жарьте пирожки на сковороде в большом количестве разогретого масла на среднем огне.
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