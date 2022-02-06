Как быстрее восстановиться после инсульта

Инсульт считается одной из наиболее распространенных причин летального исхода. После перенесенного инсульта большой процент пострадавших остаются инвалидами на всю жизнь. Лишь 8% людей, перенесших инсульт, способны возвратиться к нормальной жизни. При этом очень важна оперативность оказания медпомощи, корректная реабилитация. Упор на реабилитацию после инсульта необходимо делать уже в

Как строится уход за пациентами

Вместе с медикаментозной терапией с первой недели после перенесения инсульта могут использоваться нелекарственные методики. Благодаря этим процедурам можно ускорить процесс реабилитации. Это ЛФК и физиопроцедуры, основное направление которых – восстановление двигательной активности. Только врач может назначить лечебную гимнастику. У него также можно уточнить рекомендации о режиме нагрузок.

В ЛФК часто всего включается:

упражнения по суставной гимнастике;

специальные упражнения для дыхания;

массаж;

развитие мелкой моторики на пострадавших конечностях.

В рамках этого комплекса применятся специальные тренажеры, эспандеры. В ходе реабилитации можно будет добавить упражнения и действия, которые развивают мелкую моторику – собирание паззлов, конструктора, вышивание.

Вместе с восстановлением моторики необходимо проводить тренировки, направленные на восстановление речи. Иногда пациент не может воспринять речь собеседника или выразить свои эмоции. Поэтому необходимо проводить комплексные занятия с логопедом-афазиологом. Этот же специалист проводит обучение для родственников, чтобы можно было выполнять процедуры по восстановлению после инсульта дома.

Другие проблемы постинсультных пациентов

Очередная неприятная проблема, с которой сталкиваются многие пациенты – нарушения памяти. Больные даже не могут вспомнить своих близких, поэтому нуждаются в помощи для быстрого восстановления. В целом подобные занятия похожи на упражнения с детьми – нужно разучивать короткие стихотворения, песни, много говорить о прошлом. Учитывая скорость восстановления, к комплексу тренировок можно добавить интеллектуальные игры, разгадывание кроссвордов, чтение книг вслух. Стоит распланировать распорядок дня, чтобы пострадавшего ничего не отвлекало от занятий.

Помните: комплекс процедур требуется проводить в ежедневном порядке, и иногда процесс реабилитации растягивается на несколько лет. Не нужно переусердствовать: больному очень важен правильный и полноценный сон. Уделяйте ему максимум любви и поддержки – это стане дополнительной мотивацией.