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Салат с селедкой и плавленым сыром

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Салат с селедкой и плавленым сыром

Когда идеи для праздничного стола исчерпываются, многие пользователи Сети обращаются за помощью к Ольге Матвей, одному из самых популярных кулинарных блогеров. Она всегда готова поделиться интересными рецептами, о которых ранее еще не приходилось слышать. В этот раз Матвей рассказала, как приготовить салат с селедкой и плавленым сыром к празднику.

По словам кулинарной кудесницы, такая закуска под названием «Луиза» может легко заменить традиционную «Шубу» на новогоднем столе. Ведь ее сочетание вкусов поражает. Примечательно то, что несмотря на наличие в салате селедки и репчатого лука, он выходит безумно нежным. Это заслуга плавленого сыра (обязательного ингредиента для такого блюда).

Как приготовить салат с селедкой и плавленым сыром

Чтобы вкус и запах лука не были слишком резкими, его следует предварительно замариновать. Для этого нужно взять сахар, уксус и воду. Оставьте лук хотя бы на 15 минут в маринаде, тогда в салате он не будет перебивать вкус остальных продуктов.

Ингредиенты

Филе сельди2 шт. Яйцо5 шт. Картофель3 шт. Лук1 шт. Огурцы соленые100 г Плавленый сыр150 г Зеленый лук50 г Сахар3 ч. л. Уксус2 ч. л. Соль по вкусу Черный перец (молотый)2 щеп.

Приготовление

    Маринуем репчатый лук. Очищаем его и нарезаем четвертинками. Помещаем лук в небольшую емкость. Заливаем его водой. Добавляем столовый уксус и сахар. Хорошенько всё перемешиваем. Оставляем лук при комнатной температуре на 15 минут.Отвариваем картофель в мундире. Очищаем его. Натираем картошку на терке с крупными отверстиями. Выкладываем ее на блюдо первым слоем. Солим картошку и перчим. Сверху рисуем майонезную сеточку.

    Салат с селедкой и плавленым сыром

    Нарезаем филе сельди, очищенное от костей, небольшими кусочками. Выкладываем на картофель замаринованный лук и рыбу, равномерно их распределяя. Смазываем слой майонезом.Отвариваем яйца вкрутую. Очищаем их. Отделяем белки от желтков. Натираем на терке белки. Выкладываем их на селедку. Делаем сеточку из майонеза.

    Салат с селедкой и плавленым сыром

    Промываем зеленый лук. Нарезаем его небольшими кольцами. Выкладываем лук на слой из яичных белков.Разминаем плавленый сыр вилкой. Натираем на мелкой терке соленые огурцы. Добавляем их и немного майонеза к сыру. Перемешиваем всё до однородности. Выкладываем полученную массу на зеленый лук.

    Салат с селедкой и плавленым сыром

    Натираем на терке с мелкими отверстиями яичные желтки. Посыпаем ими верх салата, равномерно распределяя. Отправляем блюдо на 3 часа в холодильник.

Ольга Матвей рекомендует формировать такой салат в разъемном кулинарном кольце. Благодаря ему закуска будет выглядеть очень аппетитно. Понравился рецепт салата «Луиза»? Поделитесь им с близкими.

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