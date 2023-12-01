Когда идеи для праздничного стола исчерпываются, многие пользователи Сети обращаются за помощью к Ольге Матвей, одному из самых популярных кулинарных блогеров. Она всегда готова поделиться интересными рецептами, о которых ранее еще не приходилось слышать. В этот раз Матвей рассказала, как приготовить салат с селедкой и плавленым сыром к празднику.

По словам кулинарной кудесницы, такая закуска под названием «Луиза» может легко заменить традиционную «Шубу» на новогоднем столе. Ведь ее сочетание вкусов поражает. Примечательно то, что несмотря на наличие в салате селедки и репчатого лука, он выходит безумно нежным. Это заслуга плавленого сыра (обязательного ингредиента для такого блюда).

Как приготовить салат с селедкой и плавленым сыром

Чтобы вкус и запах лука не были слишком резкими, его следует предварительно замариновать. Для этого нужно взять сахар, уксус и воду. Оставьте лук хотя бы на 15 минут в маринаде, тогда в салате он не будет перебивать вкус остальных продуктов.

Ингредиенты

Филе сельди2 шт. Яйцо5 шт. Картофель3 шт. Лук1 шт. Огурцы соленые100 г Плавленый сыр150 г Зеленый лук50 г Сахар3 ч. л. Уксус2 ч. л. Соль по вкусу Черный перец (молотый)2 щеп.

Приготовление

Маринуем репчатый лук. Очищаем его и нарезаем четвертинками. Помещаем лук в небольшую емкость. Заливаем его водой. Добавляем столовый уксус и сахар. Хорошенько всё перемешиваем. Оставляем лук при комнатной температуре на 15 минут.Отвариваем картофель в мундире. Очищаем его. Натираем картошку на терке с крупными отверстиями. Выкладываем ее на блюдо первым слоем. Солим картошку и перчим. Сверху рисуем майонезную сеточку. Нарезаем филе сельди, очищенное от костей, небольшими кусочками. Выкладываем на картофель замаринованный лук и рыбу, равномерно их распределяя. Смазываем слой майонезом.Отвариваем яйца вкрутую. Очищаем их. Отделяем белки от желтков. Натираем на терке белки. Выкладываем их на селедку. Делаем сеточку из майонеза. Промываем зеленый лук. Нарезаем его небольшими кольцами. Выкладываем лук на слой из яичных белков.Разминаем плавленый сыр вилкой. Натираем на мелкой терке соленые огурцы. Добавляем их и немного майонеза к сыру. Перемешиваем всё до однородности. Выкладываем полученную массу на зеленый лук. Натираем на терке с мелкими отверстиями яичные желтки. Посыпаем ими верх салата, равномерно распределяя. Отправляем блюдо на 3 часа в холодильник.

Ольга Матвей рекомендует формировать такой салат в разъемном кулинарном кольце. Благодаря ему закуска будет выглядеть очень аппетитно. Понравился рецепт салата «Луиза»? Поделитесь им с близкими.