Идеальная творожная пасха: без масла, но с цукатами

Будьте внимательны — очень важно не довести смесь желатина, сахара и яиц до кипения, чтобы яйца не свернулись.

Для тех, кто еще ищет идеальный рецепт творожной пасхи, спешим поделиться рецептом, который сделает ваше произведение не таким калорийным, но очень вкусным.

Ингредиенты:

творог — 600 г;

яйца — 2 шт.;

молоко — 230 мл;

желатин — 10 г;

сахар — по вкусу;

орехи/цукаты/сухофрукты — кто что любит.

Если желатин не быстрорастворимый, то следует замочить сначала его. Мы предлагаем сделать это в молоке — примерно 50 мл.

Яйца взбиваем в пену, добавляем молоко, нагреваем на медленном огне до загустения. Затем добавляем набухший желатин и сахар, нагреваем, постоянно помешивая. Будьте внимательны — надо не довести смесь до кипения, чтобы яйца не свернулись.

Когда все ингредиенты растворятся, снять с огня и остудить до комнатной температуры.

Творог измельчите блендером, добавьте молочную смесь и сухофрукты.

Выстелите форму для пасхи (можно использовать дуршлаг) марлей, выложите полученную смесь и поставить под гнет в холодильник на ночь.

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