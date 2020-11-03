Как и когда сдавать анализы на коронавирус COVID-19

Основная роль антител, вырабатываемых иммунной системой, заключается в защите организма человека от угрозы, которая может быть, в том числе, бактериями или вирусами. Их присутствие в крови пациента — одна из самых важных сведений об инфекции. А если вас интересует Тест на антитела к коронавирусу COVID 19, переходите по ссылке https://greednews.su/kak-i-kogda-sdavat-analizy-na-koronavirus-covid-19.

В зависимости от способа действия антитела делятся на пять классов — IgG, IgM, IgA, IgE и IgD. В случае инфекции SARS-CoV-2 наиболее важными являются антитела из первых трех классов. Класс IgG — это группа наиболее стойких антител, которые могут оставаться в организме человека долгое время после инфицирования. С другой стороны, антитела класса IgM являются самыми быстрыми из всех типов и в конечном итоге заменяются антителами класса IgG. Класс IgA ассоциируется, среди прочего, с иммунитетом дыхательных путей, поэтому он так важен в случае коронавируса.

Выполняя тесты для определения наличия в организме анти-SARS-CoV-2 антител, можно определить, уже ли пациент бессимптомно перенес болезнь (класс IgG) или же он все еще инфицирован (класс IgM или IgA). Положительные серологические тесты должны быть подтверждены генетическим тестом, выполненным с помощью ПЦР в реальном времени.

Типы тестов на коронавирусные антитела

Тесты, выявляющие анти-SARS-CoV-2 антитела, можно разделить на несколько типов в соответствии с методом тестирования, представлением результатов или тестированием определенных классов антител. Важно отметить, что в зависимости от изготовителя теста его диагностическая специфика, т.е. способность теста идентифицировать неинфицированных лиц, составляет от 98,5 до 100%. Однако чувствительность, т.е. способность теста обнаруживать инфицированных людей после десятого дня с начала симптомов, составляет от 70 до 100%.

Разделение по способу исполнения:

Кластерное испытание

Это называется "быстрый тест". Материал теста может быть получен из капли крови пациента, взятой из пальца или вены. Результат кассетного теста появляется очень быстро после нанесения капли крови на специальный тромбоцит, но его чувствительность ниже, чем у тестов, выполняемых на автоматических анализаторах. Результаты теста кассеты могут быть оценены как ориентировочные. По этой причине тест классифицируется как предварительный скрининговый тест, который пациент также может выполнять самостоятельно.

Автоматический анализатор

Это лабораторное оборудование, позволяющее анализировать большое количество образцов одновременно за относительно короткое время. Благодаря использованию анализатора лабораторный диагност может получить результат теста в течение нескольких часов. Более того, тесты, проводимые с использованием этого оборудования, более точны, чем тесты, проводимые в конкретном случае, но пациент не в состоянии выполнить их самостоятельно.

Разделение по способу представления результата:

Качественный

Качественные тесты без разделения по классам характеризуются высокой точностью. Специалисты британской лаборатории Института общественного здравоохранения проверили этот метод, проверив тесты, подготовленные компанией Roche. Согласно их результатам, они правильно проверили 100% образцов, поступивших от людей с КОВИД-19. Другие тесты, проверенные ими, также показали наличие антител, не связанных с коронавирусом, но только похожих на КОВИД-19. Roche-тесты — это скрининг-тесты, которые обнаруживают наличие антител в организме человека с помощью автоматического качественного метода без разделения на классы. Это метод, который характеризуется очень хорошей спецификой и высокой производительностью анализатора. Каждый положительный результат теста является введением в дальнейшую диагностику. С другой стороны, отрицательный тест указывает на незначительный риск активной инфекции и прошлого пациента.