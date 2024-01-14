Апельсиновый кекс: рецепт ароматной и вкусной зимней выпечки

Ароматный мягкий кекс идеально подойдет к чаю. Он простой в приготовлении и получится даже у новичков.
Выходные – время побыть вместе со своей семьей и порадовать близких чем-то особенно вкусным. Предлагаем приготовить апельсиновый кекс, который наполнит дом невероятно нежным ароматом и получается очень вкусным. Как его сделать, рассказала кулинарный блогер Юлия Симончук.
Апельсиновый кекс
Ингредиенты:
- мука – 200 гр;
- сливочное масло – 150 гр;
- сахар – 130-150 гр;
- яйца – 3 шт;
- апельсин – 1 шт;
- сахар ванильный –10 гр;
- разрыхлитель – 10 гр.
Способ приготовления:
Масло комнатной температуры взбить с сахаром и ванильным сахаром. Массу необходимо взбивать, пока она посветлеет. Добавить по одному яйцу, взбивая хорошенько после каждого.
С апельсина натереть цедру, выдавить сок и все это положить в тесто. Перемешать. Просеять муку с разрыхлителем и аккуратно перемешать до однородности. Выложить в форму (если не силиконовая, то смазать маслом и посыпать мукой) и выпекать в разогретой духовке при температуре 180 градусов 25-30 минут.
Кекс вынуть из формы, когда он остынет. Готовую выпечку можно слегка посыпать сахарной пудрой.
Читайте также:
Вкусная выпечка: рецепт кекса с корицей
Ароматный тыквенный кекс со сливочным кремом – очень зимний десерт
Самый простой банановый хлеб: как приготовить вкусную выпечку