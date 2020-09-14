Как искать горящие путевки у туроператоров

Каждый путешественник мечтает сэкономить на отдыхе, авиабилетах или проживании. В современном мире сделать это легко и просто! Профессионалы в сфере туризма расскажут о полезных советах и лайфхаках.

Каждый путешественник мечтает сэкономить на отдыхе, авиабилетах или проживании. В современном мире сделать это легко и просто! Профессионалы в сфере туризма расскажут о полезных советах и лайфхаках. Ведь путешествия приносят нам не только приятные воспоминания, красочные фотографии, но еще и заряд бодрости. Путешествуйте вместе с «Gotour» и открывайте новые направления.

Как найти дешевые туры?

Горящие туры – не миф, а реальность. Многие считают, что отдых через турагентство – это дорого и невыгодно. Все далеко не так. Горящие путевки существуют. Бывает, что туристы отказываются от купленного тура за пару дней до вылета. Такие туры появляются на сайте турагентства со сниженной ценой. Идеальный вариант для любителей быстрых сборов.

Туроператоры заранее составляют турпакеты: выкупают блоки в самолетах и номера в отелях. Тем самым готовый тур получается дешевле, чем самостоятельное бронирование проживания и авиаперелета.

Когда продать выкупленные туроператором авиабилеты на конкретный рейс не получается, оператор использует систему скидок, чтобы не потерять свои вложенные средства. Зачастую такие туры быстро раскупают. Будьте готовы к вылету в ближайшие 1-4 дня.

Советы от профессионалов по поиску выгодных предложений:

Подписывайтесь на e-mail рассылку горящих туров и актуальных предложений. Раз в неделю вы будете получать только выгодные путевки по всем направлениям и узнавать об акциях в отелях. Отслеживайте туры на сайте турагентства «Gotour». Менеджеры постоянно обновляют предложения по всем популярным направлениям, подбирают топовые отели и отслеживают путевки по низким ценам. В социальных сетях, таких как, Instagram, Facebook, обновляются горящие туры в Турцию, Египет, ОАЭ, Мальдивы и даже Занзибар. Узнавайте о предложениях недели самыми первыми. Обратитесь за помощью к менеджеру. Турагент выслушает все пожелания клиента, а затем начнет поиск подходящего варианта. Благодаря менеджеру вы можете первыми узнать о горящем туре и сэкономить на отдыхе до 50% сбережений. А на сэкономленные деньги порадовать покупками и новыми туфельками. Поездки с турфирмой – это удобно. В стоимость тура включено проживание, перелет, трансфер, туркод и оформление страховки. Все документы отдают в офисе за пару дней до вылета или высылают на почту. Не нужно заморачиваться над оформлением документов виз и страховых полисов.

Путешествуйте в любое время года, встречайте Новый год на лазурном побережье, прогуляйтесь по диким джунглям вместе с нами. Мы – гарантия постоянной поддержки и безопасного отдыха в любой точке мира. Планируйте очередную поездку в экзотические страны или на привычное турецкое побережье прямо сейчас.

На что стоит обратить внимание при выборе тура?

При выборе горящего тура обращайте внимание не только на направление, но и количество дней, авиакомпанию и условия проживания. Менеджеры подскажут вам выгодное предложение по любому из популярных направлений. Затем остается лишь выбрать место проживания. Во всех туристических курортах богатый выбор отелей. Обращайте внимание на его расположение. Лучшего всего, чтобы турагент показал гостиницу на карте. Так удобно определить расстояние до первой береговой линии и удаленность от дорог. Доверьте долгожданный отдых профессионалам «Gotour».