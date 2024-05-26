Идеальный ужин: рецепт курицы по-деревенски с картофелем

И мясо и гарнир готовятся одновременно. И у вас готов вкусный ужин для всей семьи.

Курица по-деревенски с картошкой — это то, что вам нужно, если вы любите сытно и вкусно ужинать, но не любите тратить на готовку много времени. Куриные бедра и бедрышки готовятся на сковороде и остаются очень нежными и сочными, а картофель подрумянивается вместе с луком. Рецептом поделились на сайте Giallo Zafferano.

Курица по-деревенски с картошкой

Ингредиенты:

картофель — 1 кг;

куриные бедра — 650 г;

куриные ножки — 350 г;

лук белый — 80 г;

чеснок — 2 зубчика;

белое вино — 200 г;

тимьян сушеный — по вкусу;

орегано сушеный — по вкусу;

оливковое масло, соль.

В миску поместите куриные ножки и бедрышки, сбрызните маслом, посолите и поперчите, добавьте орегано и тимьян. Натрите мясо приправами и подрумяньте кусочки курицы на сковороде. На это уйдет минут десять. Потом переверните кусочки и дайте подрумяниться с другой стороны.

Примерно через 5 минут добавьте белое вино и дайте курице готовиться еще 10–15 минут, не прикасаясь к ней. По истечении этого времени выключите огонь и переложите курицу в другую посуду из сковороды.

Тем временем очистите картофель и нарежьте его кубиками примерно 3 см. В ту же сковороду, в которой вы готовили курицу, налейте немного масла и положите раздваленный чеснок. Добавьте картофель, посолите и обжаривайте на среднем огне около 15 минут.

Очистите и нарежьте лук. Когда картошка подрумянится, удалите зубчики чеснока и сначала добавьте лук, а потом и курицу.

Готовьте свое блюдо на слабом огне еще 10 минут, стараясь осторожно перемешивать, чтобы не повредить картофель. После приготовления приправьте сушеным орегано и сразу подавайте к столу.

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