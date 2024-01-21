ГлавнаяРецептыСколько времени выпекать бисквит: практический и простой рецепт Сколько времени выпекать бисквит: практический и простой рецепт На чтение: 2 минуты Бисквит – это очень универсальная основа для торта, которая сочетается практически с любым кремом. Как его готовить и сколько времени выпекать – это знание, которое пригодится каждой хозяйке. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Рыхлый и нежный – таким должен быть идеальный бисквит. Украшенный фруктами, взбитыми сливками или желе он станет предметом гордости на вашем столе. Интересно Вафельные трубочки, как с детства: готовим со сгущенкой и кремом-сыром. Все зависит от ингредиентов Каждый повар может ответить на этот вопрос по-разному. И каждый может оказаться прав, ведь от вида и количества используемых ингредиентов зависит, сколько времени выпекать бисквит. В некоторых случаях это займет всего 20 минут, в других – около часа. Основной критерий, по которому можно определить время запекания – это количество используемых в рецепте яиц. Сколько времени выпекать бисквит: 3 яйца – 20 минут; 4 яйца – 25 минут; 5 яиц – 40 минут; 6 яиц – 45 минут; 7 яиц – 45 – 50 минут; 8 яиц – 50 – 55 минут. Рецепт бисквита Время: 1 час Порций: 4 Идеальный десерт / Фото unsplash Ингредиенты: – 7 яиц комнатной температуры; – 1 стакан сахара; – 1 стакан пшеничной муки; – 1 чайная ложка разрыхлителя; – 50 грамм крахмала. Приготовление: Дно формы диаметром 26 сантиметров застелите бумагой для выпечки. Разогрейте духовку до 180 градусов (верх и низ без конвекции). Белки взбейте до крепкой пены, затем по ложке добавьте сахар, тщательно взбейте, пока сахар полностью не растворится и не получится густая блестящая пена. Продолжайте помешивать, постепенно добавьте желтки. Взбивайте еще 5 минут, пока пена не станет очень пышной и густой. Пшеничную муку, разрыхлитель и крахмал просейте в отдельную миску и перемешайте. Добавьте полученную смесь в сбитую массу, желательно через сито и тремя порциями, каждый раз коротко перемешивая на очень низкой скорости миксера или осторожно перемешивая ложкой до соединения ингредиентов. Вылейте смесь в форму и поставьте в духовку. Выпекайте примерно 45 минут. Интересно знать: что добавить в борщ чтобы он имел обольстительный красный цвет. Поделитесь с друзьями