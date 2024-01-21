Сколько времени выпекать бисквит: практический и простой рецепт

Бисквит – это очень универсальная основа для торта, которая сочетается практически с любым кремом. Как его готовить и сколько времени выпекать – это знание, которое пригодится каждой хозяйке.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Рыхлый и нежный – таким должен быть идеальный бисквит. Украшенный фруктами, взбитыми сливками или желе он станет предметом гордости на вашем столе.

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Все зависит от ингредиентов

Каждый повар может ответить на этот вопрос по-разному. И каждый может оказаться прав, ведь от вида и количества используемых ингредиентов зависит, сколько времени выпекать бисквит. В некоторых случаях это займет всего 20 минут, в других – около часа.

Основной критерий, по которому можно определить время запекания – это количество используемых в рецепте яиц.

Сколько времени выпекать бисквит:

3 яйца – 20 минут;

4 яйца – 25 минут;

5 яиц – 40 минут;

6 яиц – 45 минут;

7 яиц – 45 – 50 минут;

8 яиц – 50 – 55 минут.

Рецепт бисквита

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Идеальный десерт / Фото unsplash

Ингредиенты:

– 7 яиц комнатной температуры;

– 1 стакан сахара;

– 1 стакан пшеничной муки;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– 50 грамм крахмала.

Приготовление:

Дно формы диаметром 26 сантиметров застелите бумагой для выпечки. Разогрейте духовку до 180 градусов (верх и низ без конвекции). Белки взбейте до крепкой пены, затем по ложке добавьте сахар, тщательно взбейте, пока сахар полностью не растворится и не получится густая блестящая пена. Продолжайте помешивать, постепенно добавьте желтки. Взбивайте еще 5 минут, пока пена не станет очень пышной и густой. Пшеничную муку, разрыхлитель и крахмал просейте в отдельную миску и перемешайте. Добавьте полученную смесь в сбитую массу, желательно через сито и тремя порциями, каждый раз коротко перемешивая на очень низкой скорости миксера или осторожно перемешивая ложкой до соединения ингредиентов. Вылейте смесь в форму и поставьте в духовку. Выпекайте примерно 45 минут.

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