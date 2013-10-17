Как используют Таро в повседневной жизни

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Как интегрировать Таро в повседневную жизнь

С годами Таро стало такой огромной частью моей повседневной жизни. Не поймите меня неправильно, я определенно рассматриваю Таро как инструмент, который я могу использовать вместо того, чтобы контролировать меня. Если у меня нет карточек с собой в отпуске или в течение нескольких дней, у меня все в порядке.

Люди используют Таро так по-разному. Одна из моих целей — видеть Таро в мейнстриме и интегрироваться в нашу повседневную жизнь.

Я мечтаю однажды увидеть таро, использованное в зале заседаний или на собраниях команды, чтобы помочь всем нам понять, почему происходят определенные вещи. Это, вероятно, далеко, но вы никогда не знаете, странные вещи произошли (в конце концов, Дональд Трамп является лидером свободного мира !!!)

Мне бы очень хотелось услышать, как вы интегрируете таро в свою повседневную жизнь. Ниже я перечислил 6 простых способов использовать Таро в повседневной жизни. Рекомендуем вам карты таро купить.

Возьмите карту утром

Это один из самых распространенных. Помимо того, что он чрезвычайно мощный, он также может быть полезен для построения ваших отношений с этими картами.

Просто вытащите карту утром и спросите «что мне нужно знать о сегодняшнем дне?» Это всегда хорошая идея записать свои мысли на карточке, чтобы вы могли подумать об этом позже. В конце этого поста я включил бесплатный шаблон, чтобы помочь вам со всеми перечисленными методами.

Посмотрите на эту карту и на то, что вы написали в конце дня, чтобы помочь вам разобраться во всем, что развернулось в течение дня.

Если у вас нет колоды, вы можете подписаться на меня в Facebook или Instagram. Я рисую 2 карты каждый день и публикую мысль на день.

Возьмите карту вечером

Возможно, вы захотите задать свой вопрос о конкретной ситуации, которая произошла с вами, но общий вопрос может звучать так: «Каким должен быть мой самый большой урок со дня, который только что прошел?». Иногда это может помочь нам действительно найти смысл всего, что произошло.

В поисках роста

Я всегда ищу способы, которыми я могу расти на духовном, физическом, эмоциональном и материальном уровне. Если я смогу найти способ продвинуться вперед, я сделаю это очень горячо.