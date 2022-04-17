Как купить блютуз наушники через интернет?

HONOR Sport AM61 – bluetooth-наушники с коротким шейным кабелем, которые особенно подойдут тем, кто постоянно находится в движении. Наушники лёгкие (5 г) и удобные, благодаря специальным фиксаторам надежно держатся в ушных раковинах, не выпадают во время бега, а с защитой от влаги IP52 модель позволяет тренироваться как в спортивном зале, так и на улице. Сегодня очень удобно можно беспроводные наушники купить недорого.
Комплектация и внешний вид
Цена на беспроводные наушники HONOR Sport AM61 обоснована их рабочими характеристиками:
- Модель получила закрытое акустическое оформление и соответствует формату 2.0. Диапазон воспроизводимых частот составляет от 20 до 20000 Гц.
- Чувствительность находится на уровне 98 дБ, обеспечивается приличный запас громкости. 11-миллиметровые динамики проигрывают качественный звук, подвижная катушка гарантирует усиление басов, что понравится фанатам ударной музыки.
- Купить беспроводные наушники HONOR Sport AM61 можно не только для прослушивания музыки, но и для общения – встроенный микрофон позволяет использовать устройство в режиме гарнитуры.
- Подключение к смартфону осуществляется через Bluetooth 4.1 с радиусом сигнала 10 метров, поэтому пользователю не нужно держать телефон в кармане во время тренировки в зале.
Модель питается от аккумулятора ёмкостью 135 мАч, заряда которого достаточно для 11 часов непрерывной работы. Для зарядки используется USB-порт. В комплектацию входит чехол для хранения и переноски.
Управление и характеристики
JBL LIVE 400BT – накладные bluetooth-наушники, которые можно применять в качестве гарнитуры. Они снабжены микрофоном и соединяются с телефоном при помощи Bluetooth 4.2 с радиусом 10 метров (либо через кабель AUX).
Цена на JBL LIVE 400BT обусловлена широкими техническими характеристиками:
- Заявлен частотный диапазон 20-20000 Гц, чувствительность 106 дБ и импеданс 32 ом. 40-миллиметровые динамики проигрывают детализованный и мощный звук.
- Модель демонстрирует широкую автономность. Встроенный аккумулятор обеспечит до 24 часов прослушивания. Батарея поддерживает функцию быстрой зарядки: 15 минут восполнения энергии хватит на 2 часа работы.
- Купить беспроводные наушники JBL LIVE 400BT можно любителям музыки разных жанров: хип-хоп, вокал, рок. Путём нажатия на отдельную кнопку активируется режим Ambient Aware. Он повышает слышимость всех окружающих звуков.
- Также внимания заслуживает функция TalkThru, уменьшающая громкость музыкального трека. Это позволяет общаться по сотовой связи, не снимая наушников.
- На одной из чаш размещена сенсорная панель управления: одним нажатием можно поднять или увеличить громкость, сменить трек, принять или отклонить входящий звонок.
Тканевое оголовье складывается, поэтому модель удобно хранить и переносить в сумке. Амбушюры плотно прилегают к ушам, не создают дискомфорт при многочасовом прослушивании музыки.(с)