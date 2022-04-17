Как купить блютуз наушники через интернет?

HONOR Sport AM61 – bluetooth-наушники с коротким шейным кабелем, которые особенно подойдут тем, кто постоянно находится в движении. Наушники лёгкие (5 г) и удобные, благодаря специальным фиксаторам надежно держатся в ушных раковинах, не выпадают во время бега, а с защитой от влаги IP52 модель позволяет тренироваться как в спортивном зале, так и на улице. Сегодня очень удобно можно беспроводные наушники купить недорого.

Комплектация и внешний вид

Цена на беспроводные наушники HONOR Sport AM61 обоснована их рабочими характеристиками:

Модель получила закрытое акустическое оформление и соответствует формату 2.0. Диапазон воспроизводимых частот составляет от 20 до 20000 Гц.

Чувствительность находится на уровне 98 дБ, обеспечивается приличный запас громкости. 11-миллиметровые динамики проигрывают качественный звук, подвижная катушка гарантирует усиление басов, что понравится фанатам ударной музыки.

Купить беспроводные наушники HONOR Sport AM61 можно не только для прослушивания музыки, но и для общения – встроенный микрофон позволяет использовать устройство в режиме гарнитуры.

Подключение к смартфону осуществляется через Bluetooth 4.1 с радиусом сигнала 10 метров, поэтому пользователю не нужно держать телефон в кармане во время тренировки в зале.

Модель питается от аккумулятора ёмкостью 135 мАч, заряда которого достаточно для 11 часов непрерывной работы. Для зарядки используется USB-порт. В комплектацию входит чехол для хранения и переноски.

Управление и характеристики

JBL LIVE 400BT – накладные bluetooth-наушники, которые можно применять в качестве гарнитуры. Они снабжены микрофоном и соединяются с телефоном при помощи Bluetooth 4.2 с радиусом 10 метров (либо через кабель AUX).

Цена на JBL LIVE 400BT обусловлена широкими техническими характеристиками:

Заявлен частотный диапазон 20-20000 Гц, чувствительность 106 дБ и импеданс 32 ом. 40-миллиметровые динамики проигрывают детализованный и мощный звук.

Модель демонстрирует широкую автономность. Встроенный аккумулятор обеспечит до 24 часов прослушивания. Батарея поддерживает функцию быстрой зарядки: 15 минут восполнения энергии хватит на 2 часа работы.

Купить беспроводные наушники JBL LIVE 400BT можно любителям музыки разных жанров: хип-хоп, вокал, рок. Путём нажатия на отдельную кнопку активируется режим Ambient Aware. Он повышает слышимость всех окружающих звуков.

Также внимания заслуживает функция TalkThru, уменьшающая громкость музыкального трека. Это позволяет общаться по сотовой связи, не снимая наушников.

На одной из чаш размещена сенсорная панель управления: одним нажатием можно поднять или увеличить громкость, сменить трек, принять или отклонить входящий звонок.

Тканевое оголовье складывается, поэтому модель удобно хранить и переносить в сумке. Амбушюры плотно прилегают к ушам, не создают дискомфорт при многочасовом прослушивании музыки.(с)