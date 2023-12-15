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Оладьи из икры трески

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Оладьи из икры трески

Описание приготовления:

Вкусные оладьи хороши как со сметаной, так и с чесночным соусом, кетчупом и т.д. Подавайте их горячими — с пылу, с жару! Если икра трески соленая, то приправу дополнительно не добавляйте.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Морепродукты / Икра / Икра трески Блюдо: Выпечка / Оладьи

Состав / Ингредиенты:

  • Икра трески 120 Грамм
  • Яйца 1 Штука
  • Молоко 100 Миллилитров
  • Сухие травы 1/4 Чайных ложки
  • Мука пшеничная 50 Грамм
  • Масло растительное 30 Миллилитров
  • Разрыхлитель 1/2 Чайных ложки
  • Соль По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

209 ккал

Калорийность

6 г

Белки

16 г

Жиры

11 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Оладьи из икры трески»

Оладьи из икры трески

Подготовьте указанные ингредиенты. Икру трески используйте слабосоленую или свежую, промытую.

Оладьи из икры трески

Выложите икру трески в глубокую емкость или салатник. Вбейте куриное яйцо и влейте молоко любой жирности. Всыпьте приправу, соль по вкусу и все взбейте.

Оладьи из икры трески

Всыпьте пшеничную муку и разрыхлитель. Аккуратно перемешайте.

Оладьи из икры трески

Прогрейте в сковороде растительное масло до кипения и убавьте нагрев до умеренного. Выложите тесто в масло столовой ложкой и слегка разровняйте. Испеките оладьи по 1-2 минуты с одной стороны.

Оладьи из икры трески

Переверните на другую сторону и запеките такое же количество времени.

Оладьи из икры трески

Выложите румяные оладьи на тарелку и подайте к столу с кетчупом, чесночным соусом или сметаной.

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