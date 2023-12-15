Описание приготовления:

Вкусные оладьи хороши как со сметаной, так и с чесночным соусом, кетчупом и т.д. Подавайте их горячими — с пылу, с жару! Если икра трески соленая, то приправу дополнительно не добавляйте.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Морепродукты / Икра / Икра трески Блюдо: Выпечка / Оладьи

Состав / Ингредиенты:

Икра трески 120 Грамм

Яйца 1 Штука

Молоко 100 Миллилитров

Сухие травы 1/4 Чайных ложки

Мука пшеничная 50 Грамм

Масло растительное 30 Миллилитров

Разрыхлитель 1/2 Чайных ложки

Соль По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

209 ккал

Калорийность

6 г

Белки

16 г

Жиры

11 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Оладьи из икры трески»

Подготовьте указанные ингредиенты. Икру трески используйте слабосоленую или свежую, промытую.

Выложите икру трески в глубокую емкость или салатник. Вбейте куриное яйцо и влейте молоко любой жирности. Всыпьте приправу, соль по вкусу и все взбейте.

Всыпьте пшеничную муку и разрыхлитель. Аккуратно перемешайте.

Прогрейте в сковороде растительное масло до кипения и убавьте нагрев до умеренного. Выложите тесто в масло столовой ложкой и слегка разровняйте. Испеките оладьи по 1-2 минуты с одной стороны.

Переверните на другую сторону и запеките такое же количество времени.

Выложите румяные оладьи на тарелку и подайте к столу с кетчупом, чесночным соусом или сметаной.