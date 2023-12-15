Описание приготовления:
Вкусные оладьи хороши как со сметаной, так и с чесночным соусом, кетчупом и т.д. Подавайте их горячими — с пылу, с жару! Если икра трески соленая, то приправу дополнительно не добавляйте.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Морепродукты / Икра / Икра трески Блюдо: Выпечка / Оладьи
Состав / Ингредиенты:
- Икра трески 120 Грамм
- Яйца 1 Штука
- Молоко 100 Миллилитров
- Сухие травы 1/4 Чайных ложки
- Мука пшеничная 50 Грамм
- Масло растительное 30 Миллилитров
- Разрыхлитель 1/2 Чайных ложки
- Соль По вкусу
Количество порций 3
Калорийность
209 ккал
Калорийность
6 г
Белки
16 г
Жиры
11 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Оладьи из икры трески»
Подготовьте указанные ингредиенты. Икру трески используйте слабосоленую или свежую, промытую.
Выложите икру трески в глубокую емкость или салатник. Вбейте куриное яйцо и влейте молоко любой жирности. Всыпьте приправу, соль по вкусу и все взбейте.
Всыпьте пшеничную муку и разрыхлитель. Аккуратно перемешайте.
Прогрейте в сковороде растительное масло до кипения и убавьте нагрев до умеренного. Выложите тесто в масло столовой ложкой и слегка разровняйте. Испеките оладьи по 1-2 минуты с одной стороны.
Переверните на другую сторону и запеките такое же количество времени.
Выложите румяные оладьи на тарелку и подайте к столу с кетчупом, чесночным соусом или сметаной.