Как найти лучшую работу в Европе?

Венгрия — государство в Центральной Европе с населением около 10 миллионов человек. Страна является членом Европейского Союза с 2004 года. Экономика Венгрии сегодня развивается довольно высокими темпами. Главный внешнеторговый партнер — Германия. Именно там в первую очередь ищут работу коренные венгры. Венгры также едут работать в Великобританию, Францию, Швейцарию и другие развитые страны. Это высвободило рабочие места на венгерском рынке труда в различных секторах: химической и газовой промышленности, машиностроении, строительстве и сельском хозяйстве. Разрешение на работу в Венгрии Hungary Work Permit https://rabotavyevrope.eu/ сегодня не сложно получить.

Как получить разрешение на работу в Венгрии

Работа в Венгрии для иностранных граждан — хороший старт для переезда в Европу или временного пополнения семейного бюджета. Действительно, согласно венгерскому законодательству, минимальная заработная плата для неквалифицированных рабочих с 1 января 2018 года составляет 138000 форинтов в месяц, что составляет примерно 450 евро. В целом иностранные сотрудники, не имеющие квалификации и особых требований к венгерскому языку, могут претендовать на зарплату 500-700 евро в месяц, а квалифицированные сотрудники — около 1000 евро. Тем, кто хочет получить разрешение на работу в Венгрии, наша компания поможет собрать необходимые документы, получить приглашение и оформить визу. Напишите или позвоните нам прямо сейчас!

Информация о разрешении на работу в Венгрии

Разрешение на работу — это документ, который разрешает иностранцу легально работать в Венгрии. В разрешении указывается компания, которая поручает выполнение работы иностранцу, а также должность или вид работы, которую иностранец должен выполнять. Таким образом, работа считается законной только в том случае, если иностранец выполняет работу, указанную в разрешении. Это означает, что если иностранец хочет сменить работу (т.е. сменить работодателя и / или должность и / или отрасль), в которой он работает, он должен получить новое разрешение. Однако есть некоторые обстоятельства, при которых разрешение остается в силе, несмотря на изменение обстоятельств, для которых оно было выдано.