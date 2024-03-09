Описание приготовления:
Польский вариант пиццы, который называют "запеканкой". Для начинки возьмите грибы, копченую грудинку или бекон. Для подачи используйте любой соус — кетчуп прекрасно дополнит такую пиццу.
Назначение: На ужин Основной ингредиент: Мясо / Субпродукты / Бекон Блюдо: Выпечка / Пицца
Состав / Ингредиенты:
- Багет 150 Грамм
- Шампиньоны 100 Грамм
- Грудинка варено-копченая 100 Грамм (бекон)
- Сыр 70 Грамм
- Кетчуп 40 Грамм
- Лук репчатый 40 Грамм
- Растительное масло 30 Грамм
Количество порций 2
Калорийность
243 ккал
Калорийность
10 г
Белки
13 г
Жиры
17 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Пицца по-польски»
Подготовьте все ингредиенты для приготовления пицца по-польски.
Грудинку (бекон) нарежьте средними полосками. Для рецепта подойдет варено-копченая грудинка или бекон.
Грудинку обжаривайте в сковороде 2-3 минуты, чтобы вытопился жир. Помешивайте, чтобы мясо подрумянилось со всех сторон.
Пока жарится грудинка, нарежьте пластинками шампиньоны, а репчатый лук — четверть кольцами.
На сковороду, где жарилась грудинка, всыпьте грибы с луком. Можете влить еще немного растительного масла. Обжаривайте грибы с луком 3-4 минуты, помешивая. Добавьте специи по вкусу.
Багет разрежьте вдоль и пополам.
Достаньте мякиш из багета, внутренность наполните начинкой — жареной грудинкой и грибами с луком.
Пиццу присыпьте натертым сыром и полейте кетчупом.
Пиццу по-польски запекайте в духовке при температуре 180-190 градусов примерно 10-15 минут, чтобы багет стал хрустящим, а сыр расплавился.
Готовое блюдо сразу подавайте к столу. Приятного вам аппетита!