Описание приготовления:

Польский вариант пиццы, который называют "запеканкой". Для начинки возьмите грибы, копченую грудинку или бекон. Для подачи используйте любой соус — кетчуп прекрасно дополнит такую пиццу.

Назначение: На ужин Основной ингредиент: Мясо / Субпродукты / Бекон Блюдо: Выпечка / Пицца

Состав / Ингредиенты:

Багет 150 Грамм

Шампиньоны 100 Грамм

Грудинка варено-копченая 100 Грамм (бекон)

Сыр 70 Грамм

Кетчуп 40 Грамм

Лук репчатый 40 Грамм

Растительное масло 30 Грамм

Количество порций 2

Калорийность

243 ккал

Калорийность

10 г

Белки

13 г

Жиры

17 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Пицца по-польски»

Подготовьте все ингредиенты для приготовления пицца по-польски.

Грудинку (бекон) нарежьте средними полосками. Для рецепта подойдет варено-копченая грудинка или бекон.

Грудинку обжаривайте в сковороде 2-3 минуты, чтобы вытопился жир. Помешивайте, чтобы мясо подрумянилось со всех сторон.

Пока жарится грудинка, нарежьте пластинками шампиньоны, а репчатый лук — четверть кольцами.

На сковороду, где жарилась грудинка, всыпьте грибы с луком. Можете влить еще немного растительного масла. Обжаривайте грибы с луком 3-4 минуты, помешивая. Добавьте специи по вкусу.

Багет разрежьте вдоль и пополам.

Достаньте мякиш из багета, внутренность наполните начинкой — жареной грудинкой и грибами с луком.

Пиццу присыпьте натертым сыром и полейте кетчупом.

Пиццу по-польски запекайте в духовке при температуре 180-190 градусов примерно 10-15 минут, чтобы багет стал хрустящим, а сыр расплавился.

Готовое блюдо сразу подавайте к столу. Приятного вам аппетита!