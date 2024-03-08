Такого вкусного ужина я еще никогда не ела. Отменное блюдо из фарша и картошки

Запеканка считается весьма старинным блюдом. Готовили запеканку еще в Средние века. Тогда запеканка считалась блюдом для нищих. Дело в том, что запекали люди все что угодно. Продукты, оставшиеся после прошлой трапезы, легко могли идти в печь для запекания нового блюда. Стоит ли говорить, что зачастую эти продукты никак не сочетались между собой?

Постепенно кулинария модернизировалась и запекать стали более менее подходящие друг к другу ингредиенты. Например, картофель в молоке и яйцах или мясной фарш с пластами теста.

Сейчас запеканки — это быстрый способ сделать вкусный и сытный ужин. Расскажем, как приготовить картофельную запеканку с фаршем.

Ингредиенты для картофельной запеканки:

картофель — 300 г;

лук — шт.;

соль — ½ ч.л.;

фарш — 750 г;

паприка — щепотка;

черный перец — щепотка;

яйца — 3 шт.;

сметана — 4 ст.л.;

сыр — 50 г.

Приготовление картофельной запеканки:

Нарезаем тонкими пластинами очищенный картофель, режем четверть кольцами лук. Противень смазываем растительным маслом, выкладываем слегка внахлест картофельные пластины, солим.

Выкладываем на слой картофеля фарш, распределяем ровным слоем.

Посыпаем фарш солью, паприкой и черным перцем.

Выкладываем на фарш лук ровным слоем, а затем остатки картофельных пластин также внахлест.

Смазываем картофель маслом, накрываем фольгой и запекаем при 180 градусах полчаса.

В отдельной миске смешиваем яйца со сметаной и солью. Натираем мелко сыр и высыпаем в смесь яиц и сметаны. Вливаем данную смесь на запеченный картофельный слой.

Запекаем блюдо дополнительно 15 минут при 180 градусах.

Получается отменное блюдо из фарша и картошки. Это сытный вариант ужина, который станет и основным блюдом и гарниром.