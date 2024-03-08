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Такого вкусного ужина я еще никогда не ела. Отменное блюдо из фарша и картошки

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Такого вкусного ужина я еще никогда не ела. Отменное блюдо из фарша и картошки

Запеканка считается весьма старинным блюдом. Готовили запеканку еще в Средние века. Тогда запеканка считалась блюдом для нищих. Дело в том, что запекали люди все что угодно. Продукты, оставшиеся после прошлой трапезы, легко могли идти в печь для запекания нового блюда. Стоит ли говорить, что зачастую эти продукты никак не сочетались между собой?

Постепенно кулинария модернизировалась и запекать стали более менее подходящие друг к другу ингредиенты. Например, картофель в молоке и яйцах или мясной фарш с пластами теста.

Сейчас запеканки — это быстрый способ сделать вкусный и сытный ужин. Расскажем, как приготовить картофельную запеканку с фаршем.

Ингредиенты для картофельной запеканки:

  • картофель — 300 г;
  • лук — шт.;
  • соль — ½ ч.л.;
  • фарш — 750 г;
  • паприка — щепотка;
  • черный перец — щепотка;
  • яйца — 3 шт.;
  • сметана — 4 ст.л.;
  • сыр — 50 г.

Приготовление картофельной запеканки:

Нарезаем тонкими пластинами очищенный картофель, режем четверть кольцами лук. Противень смазываем растительным маслом, выкладываем слегка внахлест картофельные пластины, солим.

Выкладываем на слой картофеля фарш, распределяем ровным слоем.

Такого вкусного ужина я еще никогда не ела. Отменное блюдо из фарша и картошки

Посыпаем фарш солью, паприкой и черным перцем.

Выкладываем на фарш лук ровным слоем, а затем остатки картофельных пластин также внахлест.

Такого вкусного ужина я еще никогда не ела. Отменное блюдо из фарша и картошки

Смазываем картофель маслом, накрываем фольгой и запекаем при 180 градусах полчаса.

В отдельной миске смешиваем яйца со сметаной и солью. Натираем мелко сыр и высыпаем в смесь яиц и сметаны. Вливаем данную смесь на запеченный картофельный слой.

Такого вкусного ужина я еще никогда не ела. Отменное блюдо из фарша и картошки

Запекаем блюдо дополнительно 15 минут при 180 градусах.

Такого вкусного ужина я еще никогда не ела. Отменное блюдо из фарша и картошки

Получается отменное блюдо из фарша и картошки. Это сытный вариант ужина, который станет и основным блюдом и гарниром. 

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