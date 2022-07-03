Как определить мошенничество с сервисом аварийного открытия автомобилей

Потеря ключа от машины или запирание автомобиля может быть неприятным опытом, хотя, к счастью, с помощью профессионального автослесаря ​​проблема часто может быть быстро решена.

К сожалению, есть мошенники, которые хотят воспользоваться такой ситуацией, поэтому знание того, как определить поддельного слесаря , может избавить вас от множества проблем.

Чтобы помочь вам не попасться на глаза, мы рассмотрели несколько важных признаков того, что ваш слесарь — подделка.

Проверьте, есть ли у них сайт

Профессионально выглядящий веб-сайт часто является ключевым показателем того, что ваш автослесарь является подлинным. Тем не менее, автослесарь без веб-сайта или с плохо развитым сайтом часто является явным признаком того, что он может быть мошенником.

Хотя слесарь с непрофессиональным присутствием в Интернете все еще может быть тем, за кого себя выдает, стоит ли рисковать?

Проверьте авторитетные онлайн-обзоры

Сайты с обзорами, такие как Trustpilot , часто дают хорошее представление о репутации автослесаря. Тем не менее, наличие большинства плохих отзывов или отсутствие на сайте отзывов является явным сигналом того, что ваш автослесарь может быть подделкой.

Ищите брендинг на транспортных средствах

Видя, как слесарь прибывает на фирменном автомобиле, есть большая вероятность, что вы будете уверены, что это не мошенничество. Фирменный автомобиль также может быть явным показателем того, что они серьезно относятся к своей профессии, вложив время и деньги в свой бизнес.

Сравнивать цены

Поддельный слесарь в конечном итоге захочет от вас одного — ваших денег, поэтому очень важно следить за прозрачностью ценообразования.

Всегда старайтесь заранее узнать цену на любую работу и сравнить ее с ценой, которую они предлагают по прибытии. Если кавычки не совпадают, то, скорее всего, ваш слесарь не заслуживает доверия.

Источник: https://wevegotthekey.co.uk/identify-locksmith-scam/