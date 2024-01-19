Рецепт вкусных котлет: 5 яиц — и полная кастрюля. Вкуснятина: из мяса остаются, яичные «разлетаются»

Котлеты давно уже стали популярным блюдом во множестве ресторанов. Особенно это касается ресторанов русской кухни. У большинства жителей СНГ котлеты ассоциируются с кухней восточных славян. Но, на самом деле котлеты — это французское блюдо. Приезжая в Париж и наблюдая во французских ресторанах котлеты, многие даже недоумевают — почему вместо рубленого мяса подают ребрышки на кости?

Дело в том, что изначально котлеты были свиным ребрышком на косточке. Позднее котлеты стали фаршем с множеством добавок. Сейчас котлеты делаются из овощей, сои и даже яиц. Фарш и ребрышки для блюда совсем не нужны.

Расскажем, как приготовить яичные котлеты.

Ингредиенты для яичных котлет:

яйца — 5 шт.;

батон — ⅓ шт.;

сливочное масло — ч.л.;

лук — шт.;

картофельное пюре — 5 ст.л.;

панировочные сухари.

Приготовление яичных котлет:

Отвариваем вкрутую 5 яиц, очищаем и делим на желтки и белки. Белки нарезаем мелким кубиком.

Для более пышных котлет, как одна из хитростей, стоит натереть желтки на мелкой терке и смешать со сливочным маслом.

В воде замачиваем батон и отжимаем. Можно опустить шаг с батоном и не добавлять его в котлеты.

Еще одна хитрость — добавление в смесь желтков, белков и батона картофельное пюре. Помните, при этом не стоит солить пюре, иначе можно испортить вкус итогового блюда.

Нарезаем маленьким кубиком лук и обжариваем слегка в сковороде с растительным маслом. Добавляем жареный лук к остальным компонентам.

В смесь разбиваем яйцо и замешиваем подобие яичного фарша. Главная хитрость — оставить котлеты в холодильнике на полчаса для вязкости.

Формируем из смеси небольшие котлеты. Не забываем добавить в смесь любимые специи и соль. Обваливаем каждую котлету в панировочных сухарях.

В сковороде на растительном масле обжариваем котлеты до золотистой корочки с обеих сторон.

Получаются бюджетные яичные котлеты.

Они легко заменят котлеты из фарша на вашем столе.