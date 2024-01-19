Рецепт вкусных котлет: 5 яиц — и полная кастрюля. Вкуснятина: из мяса остаются, яичные «разлетаются»

Котлеты давно уже стали популярным блюдом во множестве ресторанов. Особенно это касается ресторанов русской кухни. У большинства жителей СНГ котлеты ассоциируются с кухней восточных славян. Но, на самом деле котлеты — это французское блюдо. Приезжая в Париж и наблюдая во французских ресторанах котлеты, многие даже недоумевают — почему вместо рубленого мяса подают ребрышки на кости?
Дело в том, что изначально котлеты были свиным ребрышком на косточке. Позднее котлеты стали фаршем с множеством добавок. Сейчас котлеты делаются из овощей, сои и даже яиц. Фарш и ребрышки для блюда совсем не нужны.
Расскажем, как приготовить яичные котлеты.
Ингредиенты для яичных котлет:
- яйца — 5 шт.;
- батон — ⅓ шт.;
- сливочное масло — ч.л.;
- лук — шт.;
- картофельное пюре — 5 ст.л.;
- панировочные сухари.
Приготовление яичных котлет:
Отвариваем вкрутую 5 яиц, очищаем и делим на желтки и белки. Белки нарезаем мелким кубиком.
Для более пышных котлет, как одна из хитростей, стоит натереть желтки на мелкой терке и смешать со сливочным маслом.
В воде замачиваем батон и отжимаем. Можно опустить шаг с батоном и не добавлять его в котлеты.
Еще одна хитрость — добавление в смесь желтков, белков и батона картофельное пюре. Помните, при этом не стоит солить пюре, иначе можно испортить вкус итогового блюда.
Нарезаем маленьким кубиком лук и обжариваем слегка в сковороде с растительным маслом. Добавляем жареный лук к остальным компонентам.
В смесь разбиваем яйцо и замешиваем подобие яичного фарша. Главная хитрость — оставить котлеты в холодильнике на полчаса для вязкости.
Формируем из смеси небольшие котлеты. Не забываем добавить в смесь любимые специи и соль. Обваливаем каждую котлету в панировочных сухарях.
В сковороде на растительном масле обжариваем котлеты до золотистой корочки с обеих сторон.
Получаются бюджетные яичные котлеты.
Они легко заменят котлеты из фарша на вашем столе.