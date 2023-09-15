Описание приготовления:

Для приготовления рассыпчатого плова идеально подойдут длиннозёрные сорта риса, такие как "Басмати" или "Жасмин". Я использовала обычный рис с пометкой "для плова", но это личные вкусовые предпочтения. А что ещё нужно для того, чтобы плов получился вкуснее? Конечно же, если приготовить его в казане, на природе. Получается изумительное блюдо восточной кухни с лёгким ароматом дымка. Приготовьте это потрясающее кушанье! Порадуйте своих близких и родных во время пикника!

Назначение: На природу Основной ингредиент: Мясо / Говядина / Крупы / Рис Блюдо: Горячие блюда / Плов

Состав / Ингредиенты:

Говядина 1 Килограмм (вырезка)

Рис 800 Грамм (для плова)

Морковь 700 Грамм

Лук 400 Грамм

Чеснок 3 Штуки

Растительное масло 200 Миллилитров

Специи По вкусу (у меня зира и смесь специй для плова)

Соль По вкусу

Количество порций 10

Калорийность

217 ккал

Калорийность

8 г

Белки

10 г

Жиры

24 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Плов из говядины в казане на костре»

Подготовьте все ингредиенты. Самый вкусный плов получается из телятины, говядины или баранины. Я использовала мякоть говядины. Из специй лучше всего подойдёт зира, сухие ягоды барбариса или готовая приправа для плова.

Разожгите костер, поставьте казан, налейте растительное масло и дождитесь пока оно хорошо нагреется. При помощи шумовки обдайте края казана раскалённым маслом. Нарежьте полукольцами одну луковицу и отправьте обжариваться. Когда лук приобретёт золотистый оттенок, извлеките его при помощи шумовки. Он нам больше не понадобится.

Мясо нарежьте кусочками и обсушите его при помощи салфеток. Отправьте мясо в казан и обжарьте его до лёгкой румяной корочки сверху. Обязательно периодически перемешивайте кусочки, чтобы они не подгорели. Пока обжаривается мясо, рис залейте кипятком (не промывая).

Затем налейте в казан немного горячей воды, она должна лишь слегка покрывать мясо. Добавьте соль по вкусу и тушите говядину под крышкой на небольшом огне до полной готовности. Мясо должно стать мягким. Если мясо молодое может уйти около 40 минут. Иногда требуется час-полтора. Если мясо уже готово, а жидкости ещё много, снимите крышку, подкиньте дров и выпарите лишнюю воду.

Добавьте к мясу нарезанную соломкой морковь и нарезанную полукольцами оставшуюся луковицу. Очистите одну головку чеснока, нарежьте зубчики вдоль и отправьте в казан к остальным овощам. На этом же этапе досолите по вкусу и добавьте специи.

Хорошо перемешайте и периодически помешивая, готовьте 10-15 минут (практически до готовности моркови).

Рис перемешайте снизу вверх в той ёмкости, где он был залит кипятком и аккуратно слейте всю воду. Добавьте рис в казан, распределяя его ровным слоем. Сверху можно немного посолить. Залейте будущий плов водой так, чтобы жидкость покрыла рис на 1,5-2 пальца. Оставшиеся головки чеснока очистите от верхней шелухи и хорошо промойте. Вставьте чеснок в центр и накройте казан крышкой.

Готовьте плов на среднем огне 10-15 минут, в зависимости от сорта риса. Вода должна полностью впитаться.

Плов из говядины в казане на костре готов. Аккуратно его перемещайте и дайте 15-20 минут настояться.

Приятного аппетита!

Совет от повара:

Я использовала казан объёмом 12 литров. Если у вас тоже казан довольно не маленький, а ожидается большая компания едоков, смело увеличивайте ингредиенты в 1,5-2 раза.