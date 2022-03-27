Как отличить морской язык от тилапии?

Морской язык – популярный продукт. Это – очень необычная рыба, которая относится к семейству солеевых из отряда камбаловых. По виду эта рыба очень похожа на камбалу, но имеются и отличия. Морской язык имеет плоское туловище и голову, его глаза располагаются на одной стороне тела. Сегодня мы попробуем разобраться, что за рыба морской язык и чем она отличается от тилапии и пангасиуса.

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Как отличить филе морского языка от филе пангасиуса

Количественная численность рыбы с названием морской язык стремительно сокращается и недобросовестные продавцы умело пользуются ситуацией. Под видом морского языка покупателям часто предлагают совершенно другую рыбы – пангасиус. Экземпляры имеют некоторое сходство при визуальном рассмотрении. Несмотря на множество схожих качеств, эти рыбы – представители совершенно разных семейств. Морской язык относится к семейству солеевых, а пангасиус – сомообразных.

Понять, что под видом одной рыбы вам предлагают купить совершенно другую, можно по следующим признакам:

на краях филе пангасиуса можно заметить выраженные жировые прослойки, у морского языка таковых не будет;

филе рыбьего языка всегда белое, оно кажется прозрачным;

мясо пангасиуса наоборот темнее, кажется розовым;

у морского языка довольно тонкое филе.

Не думайте, что пангасиус – безопасная и совершенно безвредная рыба. Как и морской язык, он выращивается в совершенно неподходящих условиях, от чего его качество не всегда на достаточном уровне. Употребление филе этой рыбы совершенно противопоказано беременным и кормящим матерям, детям в возрасте до 7 лет и людям с хроническими и острыми патологиями внутренних органов.

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В чем отличие морского языка от тилапии

Европейская солея заметно отличается от рыбы тилапии. Она относится к семейству окуневых и часто выращивается в промышленных объемах. Внешне тилапия довольно похожа на окуня, у нее схожее тело, имеются заостренные спинные плавники. Глаза рыбы тилапии размещены на голове с двух сторон, потому она совершенно не похожа на камбаловых рыб. Филе тилапии розовое, а не белое, как в случае с рыбой-соль.

Теперь понятно, что за рыба язык и чем она отличается от пангасиуса и рыбы тилапии. Не забывайте о том, что все представители данных семейств могут быть достаточно опасными для человека, употреблять такую рыбу можно в ограниченном количестве. Если вы желаете узнать о морском языке больше, обязательно ознакомьтесь со статьей по следующей ссылке.