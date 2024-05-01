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Готовлю каждые выходные. Пирожки, как пух: по рецепту опытной хозяйки

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Готовлю каждые выходные. Пирожки, как пух: по рецепту опытной хозяйки

Пирожки — это популярное блюдо, которое можно встретить в кухнях разных стран мира. В каждой стране есть свои уникальные рецепты и способы приготовления пирожков.

В Индии пирожки готовят с острыми и пряными начинками, такими как карри, чечевица, овощи и сыр. Они называются самоса. В Италии пирожки готовят с сыром и томатами. Они называются кальцоне. В Китае пирожки делают на пару и начиняют мясом, овощами или тофу. Они называются баоцзы. Это лишь некоторые примеры пирожков в разных странах.

Стоит научиться готовить классические пирожки.

Ингредиенты:

  • кипяток — 250 мл;
  • молоко — 250 мл;
  • сахар — 1 ст.л.;
  • соль — 1.5 ч.л.;
  • дрожжи — 8 г;
  • растительное масло — 100 мл;
  • мука — 700 г.

Приготовление пирожков:

В миску с кипятком высыпаем 100 грамм муки, завариваем ее в кипятке. Отдельно в чаше с теплым молоком смешиваем дрожжи и сахар.

Просеиваем в дрожжевое молоко муку и соль, замешиваем. Выливаем в муку растительное масло, можно заменить на растопленное сливочное, вымешиваем.

Добавляем заваренное тесто к обычному, замешиваем однородный колобок. Можно в процессе добавлять немного муки.

Оставляем колобок в миске, оставляем под полотенцем на час.

 

В это время можно сделать начинку из тушеной капусты или яйца с зеленым луком.

Обминаем тесто, делим на 10 одинаковых частей, формуем колобки. Оставляем колобки на 10 минут под целлофаном.

Готовлю каждые выходные. Пирожки, как пух: по рецепту опытной хозяйки

Руками формуем лепешки из колобков, куда кладем начинку.

Готовлю каждые выходные. Пирожки, как пух: по рецепту опытной хозяйки

Запечатываем начинку внутри теста, кладем пирожки на сковороду в горячее растительное масло.

Обжариваем пирожки с обеих сторон до румяной корочки.

Готовлю каждые выходные. Пирожки, как пух: по рецепту опытной хозяйки

Получаются простые пышные пирожки.

Готовлю каждые выходные. Пирожки, как пух: по рецепту опытной хозяйки

Готовить их можно с любой начинкой, будь то мясная, овощная или фруктовая.

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