Готовлю каждые выходные. Пирожки, как пух: по рецепту опытной хозяйки

Пирожки — это популярное блюдо, которое можно встретить в кухнях разных стран мира. В каждой стране есть свои уникальные рецепты и способы приготовления пирожков.

В Индии пирожки готовят с острыми и пряными начинками, такими как карри, чечевица, овощи и сыр. Они называются самоса. В Италии пирожки готовят с сыром и томатами. Они называются кальцоне. В Китае пирожки делают на пару и начиняют мясом, овощами или тофу. Они называются баоцзы. Это лишь некоторые примеры пирожков в разных странах.

Стоит научиться готовить классические пирожки.

Ингредиенты:

кипяток — 250 мл;

молоко — 250 мл;

сахар — 1 ст.л.;

соль — 1.5 ч.л.;

дрожжи — 8 г;

растительное масло — 100 мл;

мука — 700 г.

Приготовление пирожков:

В миску с кипятком высыпаем 100 грамм муки, завариваем ее в кипятке. Отдельно в чаше с теплым молоком смешиваем дрожжи и сахар.

Просеиваем в дрожжевое молоко муку и соль, замешиваем. Выливаем в муку растительное масло, можно заменить на растопленное сливочное, вымешиваем.

Добавляем заваренное тесто к обычному, замешиваем однородный колобок. Можно в процессе добавлять немного муки.

Оставляем колобок в миске, оставляем под полотенцем на час.

В это время можно сделать начинку из тушеной капусты или яйца с зеленым луком.

Обминаем тесто, делим на 10 одинаковых частей, формуем колобки. Оставляем колобки на 10 минут под целлофаном.

Руками формуем лепешки из колобков, куда кладем начинку.

Запечатываем начинку внутри теста, кладем пирожки на сковороду в горячее растительное масло.

Обжариваем пирожки с обеих сторон до румяной корочки.

Получаются простые пышные пирожки.

Готовить их можно с любой начинкой, будь то мясная, овощная или фруктовая.