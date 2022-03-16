Как почистить матрас от пятен Ванишем

В случае застарелых засохших следов полной гарантии нет, но общий вид и гигиеническое состояние матраса станет однозначно лучше.

Порядок чистки матраса средствами Ваниш:

Выполните сухую уборку матраса со всех сторон обычным пылесосом и щелевидной насадкой.

На имеющиеся выраженные загрязненные участки разбрызгайте спрей пятновыводитель Vanish Oxi Action, вбивающими легкими движениями вотрите средство губкой в материал.

Через 5-10 минут чистой влажной тканью протрите проблемную зону, после локальной зачистки пятен можно переходить к общей уборке всей площади матраса.

Соедините в ведре 9 частей теплой воды и 1 часть шампуня для глубокой чистки Ваниш.

Ритмично размешивайте раствор до образования активной густой пены, именно ее нужно использовать для обработки матраса.

Распределите пену губкой по всей поверхности матраса. Сильно втирать ненужно, также не допускайте обильного смачивания.

Активная пена растворяет въевшуюся грязь и нейтрализует неприятные запахи, после ее высыхания соберите остатки средства бытовым пылесосом и оставьте матрас до полного высыхания. При правильной тактике на матрасе не останется никаких разводов.

Если вы опасаетесь порчи матраса в результате влажной чистки, попробуйте вывести пятна порошком Ваниш Oxi Action Carpet Vacuum Up Powder. Снимите со дна упаковки клеевые полоски, затем встряхивая пакет, рассыпьте порошок по матрасу максимально равномерно. Воду добавлять не нужно, мягкой щеткой вотрите средство в текстильную поверхность, а через 20 минут удалите сухие остатки очистителя пылесосом.