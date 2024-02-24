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Тарталетки на праздничный стол

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Тарталетки на праздничный стол

Тарталетки – это небольшие «корзиночки» из теста, наполненные миксом из различных продуктов. Подается кушанье обычно в качестве закуски к праздничному столу, а начинки для таких корзиночек могут быть самыми разнообразными. Например, если вы являетесь любителем морепродуктов, то вам, наверняка, понравится рецепт с филе красной слабосоленой рыбы и мягкого творожного сыра. А если вы отдаете предпочтение сладким вкусам, то попробуйте вариант с заварным кремом и ароматными дольками свежих фруктов(ягод).

Праздничные тарталетки с творожным сыром и красной рыбой

Праздничные тарталетки с творожным сыром и красной рыбой – это закуска, которая обязательно должна быть на столе у каждого, потому как ее вкус вызывает привыкание, при первой же дегустации! Ингредиенты идеально дополняют друг друга, оттеняют вкус и аромат друг друга.

Тарталетки на праздничный стол

Ингредиенты –+6 порц.

  • Тарталетки 16 шт.
  • Сыр творожный 175 гр.
  • Семга 120 гр. (слабосоленая)
  • Огурцы свежие 1 шт.
  • Укроп 1 ветка
  • Соль  пов кусу
  • Перец чёрный молотый  по вкусу

Шаги 15 мин.

  1. Тарталетки на праздничный стол

    Как приготовить простые и вкусные тарталетки с начинкой на праздничный стол? Укроп ополаскиваем водой и стряхиваем излишки влаги, мелко шинкуем и смешиваем с творожным сыром, добавив соль и черный перец.

  2. Тарталетки на праздничный стол

    Снимаем пробу и при необходимости досаливаем.

  3. Тарталетки на праздничный стол

    Достаем из упаковки тарталетки, раскладываем.

  4. Тарталетки на праздничный стол

    Начиняем корзиночки из теста сырной массой.

  5. Тарталетки на праздничный стол

    Рыбу нарезаем слайсами, сворачиваем рулетиком и помещаем в центр заготовок.

  6. Тарталетки на праздничный стол

    При помощи овощечистки тонко режем огурец и сворачиваем аналогично семге, выкладываем рядом.

  7. Тарталетки на праздничный стол

    Простые и вкусные тарталетки на праздничный стол готовы! По желанию украшаем листочками свежей зелени и подаем к столу. Приятного аппетита!

Тарталетки с курицей и грибами

Тарталетки с курицей и грибами, запеченные до образования аппетитной корочки в духовом шкафу, можно подать к столу, как закуску, а можно как сытный перекус. Также на ваше усмотрение, блюдо можно дополнить веточками различной зелени: петрушкой, укропом либо перьями зеленого лука.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

  • Филе куриное – 1 шт.
  • Тарталетки – 20 шт.
  • Шампиньоны – 250 гр.
  • Сыр – 60 гр.
  • Луковица – 1 шт.
  • Сливки – 50 мл.
  • Масло растительное – 30 мл.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Нарезаем небольшими кубиками промытое куриное филе, очищенный лук и грибы.

Тарталетки на праздничный стол

Шаг 2. Обжариваем на разогретом растительном масле измельченные компоненты 7-10 минут.

Тарталетки на праздничный стол

Шаг 3. Содержимое сковороды сдабриваем сливками, черным перцем и солью – перемешиваем и томим на умеренном пламени еще 2-3 минуты.

Тарталетки на праздничный стол

Шаг 4. Раскладываем начинку по тарталеткам и сверху добавляем по кусочку сыра.

Тарталетки на праздничный стол

Шаг 5. Убираем в духовку на 5-7 минут при 200 градусах и после подаем к столу. Приятного аппетита!

Тарталетки на праздничный стол

Тарталетки с творожным сыром и красной икрой

Тарталетки с творожным сыром и красной икрой – это изысканное угощение, которое оценят по достоинству даже самые изощренные гости! Ингредиенты прекрасно гармонируют, нежная текстура сыра отлично разбавляет солоноватый вкус морского деликатеса.

Время готовки – 10 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 7-8.

Ингредиенты:

  • Тарталетки песочные – 2 упаковки.
  • Сыр творожный – 150 гр.
  • Сметана жирная – 30 гр.
  • Лимон – ¼ шт.
  • Икра красная – 150 гр.
  • Укроп – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сыр выкладываем в чашу и разминаем вилкой, добавляем сметану и взбиваем миксером до воздушной консистенции.

Тарталетки на праздничный стол

Шаг 2. Высыпаем промытый и мелкорубленый укроп – перемешиваем.

Тарталетки на праздничный стол

Шаг 3. Дополняем смесь цитрусовым соком, солью и молотым перцем.

Тарталетки на праздничный стол

Шаг 4. Вмешиваем в состав 1-2 чайных ложки красной икры.

Тарталетки на праздничный стол

Шаг 5. Распределяем массу по тарталеткам.

Тарталетки на праздничный стол

Шаг 6. Верхушку также украшаем икрой.

Тарталетки на праздничный стол

Шаг 7. Красиво выкладываем на сервировочное блюдо и приступаем к дегустации. Приятного аппетита!

Тарталетки на праздничный стол

Тарталетки с печенью трески

Тарталетки с печенью трески – это быстрая и свежая закуска, которая обязательно понравится всем любителем морепродуктов и необычных сочетаний ингредиентов. Подайте такое угощение к праздничному столу и ваши гости будут просить не только добавки, но и поделиться рецептом!

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 10.

Ингредиенты:

  • Печень трески консервированная – 180 гр.
  • Огурцы свежие – 100 гр.
  • Яйца отварные – 2 шт.
  • Сыр плавленый – 100 гр.
  • Майонез – 100 гр.
  • Тарталетки – 10 шт.
  • Зеленый лук/укроп – 4 веточки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Снимаем скорлупу с отварных яиц и мелко рубим.

Тарталетки на праздничный стол

Шаг 2. Слегка замораживаем плавленый сыр и натираем на терке с мелкими отверстиями.

Тарталетки на праздничный стол

Шаг 3. Аналогично куриным яйцам измельчаем свежие огурцы.

Тарталетки на праздничный стол

Шаг 4. Открываем баночку печени трески и сливаем заливку, разминаем содержимое и смешиваем с нарезанными компонентами.

Тарталетки на праздничный стол

Шаг 5. Заправляем майонезом и снова тщательно перемешиваем.

Тарталетки на праздничный стол

Шаг 6. «Фаршируем» тарталетки и украшаем зеленью. Приятного аппетита!

Тарталетки на праздничный стол

Простые и вкусные тарталетки с крабовыми палочками

Простые и вкусные тарталетки с крабовыми палочками и сыром – это быстрый и вкусный перекус, который готовится за считанные минуты, а с тарелок разлетается еще быстрее! Рекомендуется подавать такую закуску к столу сразу же после приготовления, пока тарталетки не размокли.

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 7-8.

Ингредиенты:

  • Тарталетки вафельные – 7-8 шт.
  • Палочки крабовые – 80 гр.
  • Сыр плавленый – 80 гр.
  • Майонез – 50-60 гр.
  • Чеснок – 1-2 зуб.
  • Укроп – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для ускорения процесса предварительно убираем упаковку с сурими и плавленого сырка.

Тарталетки на праздничный стол

Шаг 2. Кубиками мелкого размера нарезаем крабовые палочки.

Тарталетки на праздничный стол

Шаг 3. Нарезку высыпаем в емкость с высокими бортиками.

Тарталетки на праздничный стол

Шаг 4. В ту же емкость натираем на крупной терке плавленый сыр.

Тарталетки на праздничный стол

Шаг 5. Следом выдавливаем очищенный зубчик чеснока.

Тарталетки на праздничный стол

Шаг 6. Добавляем майонез, соль и молотый перец – перемешиваем до однородности.

Тарталетки на праздничный стол

Шаг 7. Наполняем полученной массой тарталетки с горкой, украшаем измельченной зеленью и приступаем к сервировке.

Тарталетки на праздничный стол

Шаг 8. Дегустируем и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Тарталетки на праздничный стол

Тарталетки с творожным сыром и креветками

Тарталетки с творожным сыром и креветками – это блюдо, которое станет изюминкой вашего стола и приятно удивит не только гостей, но и домочадцев! Несмотря на достаточно оригинальный состав и в какой-то степени экзотические ингредиенты, кушанье готовится на раз-два.

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 10 шт.

Ингредиенты:

  • Тарталетки вафельные – 10 шт.
  • Авокадо – 1 шт.
  • Креветки – 150 гр.
  • Сыр творожный – 100 гр.
  • Петрушка – ¼ пучка.
  • Майонез/сметана – 1 ст.л.
  • Лист лавра – 3 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. На рабочую поверхность выкладываем компоненты, указанные в списке выше.

Тарталетки на праздничный стол

Шаг 2. Креветки, лавровый лист, воду и соль ставим на конфорку и провариваем 2-3 минуты после закипания. Остужаем и очищаем креветки.

Тарталетки на праздничный стол

Шаг 3. В пиале смешиваем творожный сыр, кубики мякоти авокадо, сметану либо майонез, а также соль и перец.

Тарталетки на праздничный стол

Шаг 4. Тарталетки начиняем нежно-зеленым составом и выкладываем на блюдо для подачи.

Тарталетки на праздничный стол

Шаг 5. Сверху раскладываем морепродукты.

Тарталетки на праздничный стол

Шаг 6. Декорируем листиками петрушки и приступаем к трапезе. Приятного аппетита!

Тарталетки на праздничный стол

Тарталетки с авокадо

Тарталетки с авокадо – это фуршетная закуска, которая приведет в восторг каждого, кто попробует хотя бы одну штучку. Такое блюдо представляет собой аппетитный и очень сытный салат, поданный порционно, что получается не только безумно удобно, но еще и красиво.

Время готовки – 10 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 10-12 шт.

Ингредиенты:

  • Тарталетки – 10-12 шт.
  • Авокадо – 1 шт.
  • Рыба красная – 100 гр.
  • Сыр творожный – 80 гр.
  • Укроп – 2-3 веточки.
  • Лимон – ½ шт.
  • Икра красная – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Авокадо ополаскиваем и насухо промакиваем бумажными полотенцами, разрезаем пополам и удаляем косточку. Нарезаем мякоть кубиками и при помощи ложки выкладываем в миску, сбрызгиваем цитрусовым соком. Взбиваем творожный сыр.

Тарталетки на праздничный стол

Шаг 2. Мелко нарезаем филе красной рыбы и отправляем к авокадо.

Тарталетки на праздничный стол

Шаг 3. Сдабриваем компоненты 1 чайной ложки лимонного сока и ¼ ложки цедры – мешаем. Добавляем измельченный укроп.

Тарталетки на праздничный стол

Шаг 4. Соединяем воздушный сыр с подготовленным составом.

Тарталетки на праздничный стол

Шаг 5. Начиняем тарталетки, не жалея начинки.

Тарталетки на праздничный стол

Шаг 6. Подаем к столу и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Тарталетки на праздничный стол

Тарталетки со сладкой начинкой на десерт

Тарталетки со сладкой начинкой на десерт – это оригинальное лакомство, которое поможет вам привнести в привычный рацион нечто совершенно новое! В качестве начинки советуем вам попробовать удивительное сочетание нежного и ароматного заварного крема с фруктами.

Время готовки – 90 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6-8.

Ингредиенты:

  • Тарталетки – 6-8 шт.
  • Молоко – 1 ст.
  • Сахар-песок – 2 ст.л.
  • Желток яичный – 1 шт.
  • Крахмал кукурузный – 1 ст.л.
  • Желатин – 1 ч.л.
  • Ванильный сахар – 1 ч.л.
  • Фрукты – по вкусу.
  • Вода – 2-3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокой пиале растираем желток с двумя видами сахара.

Тарталетки на праздничный стол

Шаг 2. В кастрюле нагреваем молоко.

Тарталетки на праздничный стол

Шаг 3. К яично-сахарной смеси добавляем крахмал и немного молока – перемешиваем до гладкости и однородности.

Тарталетки на праздничный стол

Шаг 4. Полученный состав выкладываем в молоко и при постоянном помешивании доводим до кипения.

Тарталетки на праздничный стол

Шаг 5. Остывший крем распределяем по тарталеткам, затягиваем пищевой пленкой и отправляем на полку холодильной камеры, примерно на 20-30 минут.

Тарталетки на праздничный стол

Шаг 6. Украшаем фруктовыми ломтиками.

Тарталетки на праздничный стол

Шаг 7. Желатин растворяем в воде, согласно инструкции на упаковке.

Тарталетки на праздничный стол

Шаг 8. Желатиновый раствор слегка остужаем и наносим на верхушку тарталеток при помощи кулинарной кисти – убираем в холод на 15-20 минут.

Тарталетки на праздничный стол

Шаг 9. Выкладываем на сервировочное блюдо и незамедлительно подаем к столу. Готовьте и получайте удовольствие!

Тарталетки на праздничный стол

Тарталетки с сыром и чесноком

Тарталетки с сыром и чесноком – это закуска, которая будет прекрасно смотреться на вашем столе, как во время застолья, так и во время обыденного семейного ужина. В состав входят только те ингредиенты, которые есть на полках каждого холодильника. Не теряем времени и приступаем!

Время готовки – 10 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 10 шт.

Ингредиенты:

  • Тарталетки – 10 шт.
  • Сыр твердых сортов – 200 гр.
  • Чеснок – 2-3 зуб.
  • Майонез – 4-5 ст.л.
  • Перец красный молотый – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Паприка сладкая молотая – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продуктовый набор.

Тарталетки на праздничный стол

Шаг 2. Снимаем шелуху с зубцов чеснока, при помощи терки с крупными отверстиями измельчаем сыр.

Тарталетки на праздничный стол

Шаг 3. Перемешиваем чеснок, пропущенный через пресс и сырную стружку.

Тарталетки на праздничный стол

Шаг 4. Заправляем массу майонезом.

Тарталетки на праздничный стол

Шаг 5. Раскладываем начинку по тарталеткам и присыпаем специями для насыщенности аромата – дегустируем. Приятного аппетита!

Тарталетки на праздничный стол

Тарталетки с тунцом, яйцом и огурцом

Тарталетки с тунцом, яйцом и огурцом – это, по сути, салат, оформленный в порционных песочных корзиночках. Также такая закуска не требует майонезной заправки, так как для сочности хватает рыбного и огуречного сока. Рекомендуется использовать маленькие тарталетки на один укус.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 30-40 шт.

Ингредиенты:

  • Тарталетки маленькие – 30-40 шт.
  • Тунец консервированный – 180 гр.
  • Яйца отварные – 2 шт.
  • Огурцы – 150 гр.
  • Зелень – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промытый огурец нарезаем мелкими кубиками.

Тарталетки на праздничный стол

Шаг 2. Мелко шинкуем зелень.

Тарталетки на праздничный стол

Шаг 3. На терке с маленькими отверстиями натираем очищенные яйца.

Тарталетки на праздничный стол

Шаг 4. Перемешиваем рыбу с нарезанными ингредиентами и солим.

Тарталетки на праздничный стол

Шаг 5. Фаршируем тарталетки и сервируем закуску.

Тарталетки на праздничный стол

Шаг 6. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!

Тарталетки на праздничный стол

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