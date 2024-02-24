Тарталетки – это небольшие «корзиночки» из теста, наполненные миксом из различных продуктов. Подается кушанье обычно в качестве закуски к праздничному столу, а начинки для таких корзиночек могут быть самыми разнообразными. Например, если вы являетесь любителем морепродуктов, то вам, наверняка, понравится рецепт с филе красной слабосоленой рыбы и мягкого творожного сыра. А если вы отдаете предпочтение сладким вкусам, то попробуйте вариант с заварным кремом и ароматными дольками свежих фруктов(ягод).

Праздничные тарталетки с творожным сыром и красной рыбой

Праздничные тарталетки с творожным сыром и красной рыбой – это закуска, которая обязательно должна быть на столе у каждого, потому как ее вкус вызывает привыкание, при первой же дегустации! Ингредиенты идеально дополняют друг друга, оттеняют вкус и аромат друг друга.

Ингредиенты –+6 порц.

Тарталетки 16 шт.

Сыр творожный 175 гр.

Семга 120 гр. (слабосоленая)

Огурцы свежие 1 шт.

Укроп 1 ветка

Соль пов кусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Шаги 15 мин.

Как приготовить простые и вкусные тарталетки с начинкой на праздничный стол? Укроп ополаскиваем водой и стряхиваем излишки влаги, мелко шинкуем и смешиваем с творожным сыром, добавив соль и черный перец. Снимаем пробу и при необходимости досаливаем. Достаем из упаковки тарталетки, раскладываем. Начиняем корзиночки из теста сырной массой. Рыбу нарезаем слайсами, сворачиваем рулетиком и помещаем в центр заготовок. При помощи овощечистки тонко режем огурец и сворачиваем аналогично семге, выкладываем рядом. Простые и вкусные тарталетки на праздничный стол готовы! По желанию украшаем листочками свежей зелени и подаем к столу. Приятного аппетита!

Тарталетки с курицей и грибами

Тарталетки с курицей и грибами, запеченные до образования аппетитной корочки в духовом шкафу, можно подать к столу, как закуску, а можно как сытный перекус. Также на ваше усмотрение, блюдо можно дополнить веточками различной зелени: петрушкой, укропом либо перьями зеленого лука.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

Филе куриное – 1 шт.

Тарталетки – 20 шт.

Шампиньоны – 250 гр.

Сыр – 60 гр.

Луковица – 1 шт.

Сливки – 50 мл.

Масло растительное – 30 мл.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Нарезаем небольшими кубиками промытое куриное филе, очищенный лук и грибы.

Шаг 2. Обжариваем на разогретом растительном масле измельченные компоненты 7-10 минут.

Шаг 3. Содержимое сковороды сдабриваем сливками, черным перцем и солью – перемешиваем и томим на умеренном пламени еще 2-3 минуты.

Шаг 4. Раскладываем начинку по тарталеткам и сверху добавляем по кусочку сыра.

Шаг 5. Убираем в духовку на 5-7 минут при 200 градусах и после подаем к столу. Приятного аппетита!

Тарталетки с творожным сыром и красной икрой

Тарталетки с творожным сыром и красной икрой – это изысканное угощение, которое оценят по достоинству даже самые изощренные гости! Ингредиенты прекрасно гармонируют, нежная текстура сыра отлично разбавляет солоноватый вкус морского деликатеса.

Время готовки – 10 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 7-8.

Ингредиенты:

Тарталетки песочные – 2 упаковки.

Сыр творожный – 150 гр.

Сметана жирная – 30 гр.

Лимон – ¼ шт.

Икра красная – 150 гр.

Укроп – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сыр выкладываем в чашу и разминаем вилкой, добавляем сметану и взбиваем миксером до воздушной консистенции.

Шаг 2. Высыпаем промытый и мелкорубленый укроп – перемешиваем.

Шаг 3. Дополняем смесь цитрусовым соком, солью и молотым перцем.

Шаг 4. Вмешиваем в состав 1-2 чайных ложки красной икры.

Шаг 5. Распределяем массу по тарталеткам.

Шаг 6. Верхушку также украшаем икрой.

Шаг 7. Красиво выкладываем на сервировочное блюдо и приступаем к дегустации. Приятного аппетита!

Тарталетки с печенью трески

Тарталетки с печенью трески – это быстрая и свежая закуска, которая обязательно понравится всем любителем морепродуктов и необычных сочетаний ингредиентов. Подайте такое угощение к праздничному столу и ваши гости будут просить не только добавки, но и поделиться рецептом!

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 10.

Ингредиенты:

Печень трески консервированная – 180 гр.

Огурцы свежие – 100 гр.

Яйца отварные – 2 шт.

Сыр плавленый – 100 гр.

Майонез – 100 гр.

Тарталетки – 10 шт.

Зеленый лук/укроп – 4 веточки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Снимаем скорлупу с отварных яиц и мелко рубим.

Шаг 2. Слегка замораживаем плавленый сыр и натираем на терке с мелкими отверстиями.

Шаг 3. Аналогично куриным яйцам измельчаем свежие огурцы.

Шаг 4. Открываем баночку печени трески и сливаем заливку, разминаем содержимое и смешиваем с нарезанными компонентами.

Шаг 5. Заправляем майонезом и снова тщательно перемешиваем.

Шаг 6. «Фаршируем» тарталетки и украшаем зеленью. Приятного аппетита!

Простые и вкусные тарталетки с крабовыми палочками

Простые и вкусные тарталетки с крабовыми палочками и сыром – это быстрый и вкусный перекус, который готовится за считанные минуты, а с тарелок разлетается еще быстрее! Рекомендуется подавать такую закуску к столу сразу же после приготовления, пока тарталетки не размокли.

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 7-8.

Ингредиенты:

Тарталетки вафельные – 7-8 шт.

Палочки крабовые – 80 гр.

Сыр плавленый – 80 гр.

Майонез – 50-60 гр.

Чеснок – 1-2 зуб.

Укроп – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для ускорения процесса предварительно убираем упаковку с сурими и плавленого сырка.

Шаг 2. Кубиками мелкого размера нарезаем крабовые палочки.

Шаг 3. Нарезку высыпаем в емкость с высокими бортиками.

Шаг 4. В ту же емкость натираем на крупной терке плавленый сыр.

Шаг 5. Следом выдавливаем очищенный зубчик чеснока.

Шаг 6. Добавляем майонез, соль и молотый перец – перемешиваем до однородности.

Шаг 7. Наполняем полученной массой тарталетки с горкой, украшаем измельченной зеленью и приступаем к сервировке.

Шаг 8. Дегустируем и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Тарталетки с творожным сыром и креветками

Тарталетки с творожным сыром и креветками – это блюдо, которое станет изюминкой вашего стола и приятно удивит не только гостей, но и домочадцев! Несмотря на достаточно оригинальный состав и в какой-то степени экзотические ингредиенты, кушанье готовится на раз-два.

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 10 шт.

Ингредиенты:

Тарталетки вафельные – 10 шт.

Авокадо – 1 шт.

Креветки – 150 гр.

Сыр творожный – 100 гр.

Петрушка – ¼ пучка.

Майонез/сметана – 1 ст.л.

Лист лавра – 3 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. На рабочую поверхность выкладываем компоненты, указанные в списке выше.

Шаг 2. Креветки, лавровый лист, воду и соль ставим на конфорку и провариваем 2-3 минуты после закипания. Остужаем и очищаем креветки.

Шаг 3. В пиале смешиваем творожный сыр, кубики мякоти авокадо, сметану либо майонез, а также соль и перец.

Шаг 4. Тарталетки начиняем нежно-зеленым составом и выкладываем на блюдо для подачи.

Шаг 5. Сверху раскладываем морепродукты.

Шаг 6. Декорируем листиками петрушки и приступаем к трапезе. Приятного аппетита!

Тарталетки с авокадо

Тарталетки с авокадо – это фуршетная закуска, которая приведет в восторг каждого, кто попробует хотя бы одну штучку. Такое блюдо представляет собой аппетитный и очень сытный салат, поданный порционно, что получается не только безумно удобно, но еще и красиво.

Время готовки – 10 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 10-12 шт.

Ингредиенты:

Тарталетки – 10-12 шт.

Авокадо – 1 шт.

Рыба красная – 100 гр.

Сыр творожный – 80 гр.

Укроп – 2-3 веточки.

Лимон – ½ шт.

Икра красная – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Авокадо ополаскиваем и насухо промакиваем бумажными полотенцами, разрезаем пополам и удаляем косточку. Нарезаем мякоть кубиками и при помощи ложки выкладываем в миску, сбрызгиваем цитрусовым соком. Взбиваем творожный сыр.

Шаг 2. Мелко нарезаем филе красной рыбы и отправляем к авокадо.

Шаг 3. Сдабриваем компоненты 1 чайной ложки лимонного сока и ¼ ложки цедры – мешаем. Добавляем измельченный укроп.

Шаг 4. Соединяем воздушный сыр с подготовленным составом.

Шаг 5. Начиняем тарталетки, не жалея начинки.

Шаг 6. Подаем к столу и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Тарталетки со сладкой начинкой на десерт

Тарталетки со сладкой начинкой на десерт – это оригинальное лакомство, которое поможет вам привнести в привычный рацион нечто совершенно новое! В качестве начинки советуем вам попробовать удивительное сочетание нежного и ароматного заварного крема с фруктами.

Время готовки – 90 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6-8.

Ингредиенты:

Тарталетки – 6-8 шт.

Молоко – 1 ст.

Сахар-песок – 2 ст.л.

Желток яичный – 1 шт.

Крахмал кукурузный – 1 ст.л.

Желатин – 1 ч.л.

Ванильный сахар – 1 ч.л.

Фрукты – по вкусу.

Вода – 2-3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокой пиале растираем желток с двумя видами сахара.

Шаг 2. В кастрюле нагреваем молоко.

Шаг 3. К яично-сахарной смеси добавляем крахмал и немного молока – перемешиваем до гладкости и однородности.

Шаг 4. Полученный состав выкладываем в молоко и при постоянном помешивании доводим до кипения.

Шаг 5. Остывший крем распределяем по тарталеткам, затягиваем пищевой пленкой и отправляем на полку холодильной камеры, примерно на 20-30 минут.

Шаг 6. Украшаем фруктовыми ломтиками.

Шаг 7. Желатин растворяем в воде, согласно инструкции на упаковке.

Шаг 8. Желатиновый раствор слегка остужаем и наносим на верхушку тарталеток при помощи кулинарной кисти – убираем в холод на 15-20 минут.

Шаг 9. Выкладываем на сервировочное блюдо и незамедлительно подаем к столу. Готовьте и получайте удовольствие!

Тарталетки с сыром и чесноком

Тарталетки с сыром и чесноком – это закуска, которая будет прекрасно смотреться на вашем столе, как во время застолья, так и во время обыденного семейного ужина. В состав входят только те ингредиенты, которые есть на полках каждого холодильника. Не теряем времени и приступаем!

Время готовки – 10 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 10 шт.

Ингредиенты:

Тарталетки – 10 шт.

Сыр твердых сортов – 200 гр.

Чеснок – 2-3 зуб.

Майонез – 4-5 ст.л.

Перец красный молотый – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Паприка сладкая молотая – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продуктовый набор.

Шаг 2. Снимаем шелуху с зубцов чеснока, при помощи терки с крупными отверстиями измельчаем сыр.

Шаг 3. Перемешиваем чеснок, пропущенный через пресс и сырную стружку.

Шаг 4. Заправляем массу майонезом.

Шаг 5. Раскладываем начинку по тарталеткам и присыпаем специями для насыщенности аромата – дегустируем. Приятного аппетита!

Тарталетки с тунцом, яйцом и огурцом

Тарталетки с тунцом, яйцом и огурцом – это, по сути, салат, оформленный в порционных песочных корзиночках. Также такая закуска не требует майонезной заправки, так как для сочности хватает рыбного и огуречного сока. Рекомендуется использовать маленькие тарталетки на один укус.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 30-40 шт.

Ингредиенты:

Тарталетки маленькие – 30-40 шт.

Тунец консервированный – 180 гр.

Яйца отварные – 2 шт.

Огурцы – 150 гр.

Зелень – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промытый огурец нарезаем мелкими кубиками.

Шаг 2. Мелко шинкуем зелень.

Шаг 3. На терке с маленькими отверстиями натираем очищенные яйца.

Шаг 4. Перемешиваем рыбу с нарезанными ингредиентами и солим.

Шаг 5. Фаршируем тарталетки и сервируем закуску.

Шаг 6. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!