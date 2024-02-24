Тарталетки – это небольшие «корзиночки» из теста, наполненные миксом из различных продуктов. Подается кушанье обычно в качестве закуски к праздничному столу, а начинки для таких корзиночек могут быть самыми разнообразными. Например, если вы являетесь любителем морепродуктов, то вам, наверняка, понравится рецепт с филе красной слабосоленой рыбы и мягкого творожного сыра. А если вы отдаете предпочтение сладким вкусам, то попробуйте вариант с заварным кремом и ароматными дольками свежих фруктов(ягод).
Праздничные тарталетки с творожным сыром и красной рыбой
Праздничные тарталетки с творожным сыром и красной рыбой – это закуска, которая обязательно должна быть на столе у каждого, потому как ее вкус вызывает привыкание, при первой же дегустации! Ингредиенты идеально дополняют друг друга, оттеняют вкус и аромат друг друга.
Ингредиенты –+6 порц.
- Тарталетки 16 шт.
- Сыр творожный 175 гр.
- Семга 120 гр. (слабосоленая)
- Огурцы свежие 1 шт.
- Укроп 1 ветка
- Соль пов кусу
- Перец чёрный молотый по вкусу
Шаги 15 мин.
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Как приготовить простые и вкусные тарталетки с начинкой на праздничный стол? Укроп ополаскиваем водой и стряхиваем излишки влаги, мелко шинкуем и смешиваем с творожным сыром, добавив соль и черный перец.
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Снимаем пробу и при необходимости досаливаем.
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Достаем из упаковки тарталетки, раскладываем.
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Начиняем корзиночки из теста сырной массой.
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Рыбу нарезаем слайсами, сворачиваем рулетиком и помещаем в центр заготовок.
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При помощи овощечистки тонко режем огурец и сворачиваем аналогично семге, выкладываем рядом.
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Простые и вкусные тарталетки на праздничный стол готовы! По желанию украшаем листочками свежей зелени и подаем к столу. Приятного аппетита!
Тарталетки с курицей и грибами
Тарталетки с курицей и грибами, запеченные до образования аппетитной корочки в духовом шкафу, можно подать к столу, как закуску, а можно как сытный перекус. Также на ваше усмотрение, блюдо можно дополнить веточками различной зелени: петрушкой, укропом либо перьями зеленого лука.
Время готовки – 30 мин.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 5.
Ингредиенты:
- Филе куриное – 1 шт.
- Тарталетки – 20 шт.
- Шампиньоны – 250 гр.
- Сыр – 60 гр.
- Луковица – 1 шт.
- Сливки – 50 мл.
- Масло растительное – 30 мл.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Нарезаем небольшими кубиками промытое куриное филе, очищенный лук и грибы.
Шаг 2. Обжариваем на разогретом растительном масле измельченные компоненты 7-10 минут.
Шаг 3. Содержимое сковороды сдабриваем сливками, черным перцем и солью – перемешиваем и томим на умеренном пламени еще 2-3 минуты.
Шаг 4. Раскладываем начинку по тарталеткам и сверху добавляем по кусочку сыра.
Шаг 5. Убираем в духовку на 5-7 минут при 200 градусах и после подаем к столу. Приятного аппетита!
Тарталетки с творожным сыром и красной икрой
Тарталетки с творожным сыром и красной икрой – это изысканное угощение, которое оценят по достоинству даже самые изощренные гости! Ингредиенты прекрасно гармонируют, нежная текстура сыра отлично разбавляет солоноватый вкус морского деликатеса.
Время готовки – 10 мин.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 7-8.
Ингредиенты:
- Тарталетки песочные – 2 упаковки.
- Сыр творожный – 150 гр.
- Сметана жирная – 30 гр.
- Лимон – ¼ шт.
- Икра красная – 150 гр.
- Укроп – по вкусу.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Сыр выкладываем в чашу и разминаем вилкой, добавляем сметану и взбиваем миксером до воздушной консистенции.
Шаг 2. Высыпаем промытый и мелкорубленый укроп – перемешиваем.
Шаг 3. Дополняем смесь цитрусовым соком, солью и молотым перцем.
Шаг 4. Вмешиваем в состав 1-2 чайных ложки красной икры.
Шаг 5. Распределяем массу по тарталеткам.
Шаг 6. Верхушку также украшаем икрой.
Шаг 7. Красиво выкладываем на сервировочное блюдо и приступаем к дегустации. Приятного аппетита!
Тарталетки с печенью трески
Тарталетки с печенью трески – это быстрая и свежая закуска, которая обязательно понравится всем любителем морепродуктов и необычных сочетаний ингредиентов. Подайте такое угощение к праздничному столу и ваши гости будут просить не только добавки, но и поделиться рецептом!
Время готовки – 15 мин.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 10.
Ингредиенты:
- Печень трески консервированная – 180 гр.
- Огурцы свежие – 100 гр.
- Яйца отварные – 2 шт.
- Сыр плавленый – 100 гр.
- Майонез – 100 гр.
- Тарталетки – 10 шт.
- Зеленый лук/укроп – 4 веточки.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Снимаем скорлупу с отварных яиц и мелко рубим.
Шаг 2. Слегка замораживаем плавленый сыр и натираем на терке с мелкими отверстиями.
Шаг 3. Аналогично куриным яйцам измельчаем свежие огурцы.
Шаг 4. Открываем баночку печени трески и сливаем заливку, разминаем содержимое и смешиваем с нарезанными компонентами.
Шаг 5. Заправляем майонезом и снова тщательно перемешиваем.
Шаг 6. «Фаршируем» тарталетки и украшаем зеленью. Приятного аппетита!
Простые и вкусные тарталетки с крабовыми палочками
Простые и вкусные тарталетки с крабовыми палочками и сыром – это быстрый и вкусный перекус, который готовится за считанные минуты, а с тарелок разлетается еще быстрее! Рекомендуется подавать такую закуску к столу сразу же после приготовления, пока тарталетки не размокли.
Время готовки – 15 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 7-8.
Ингредиенты:
- Тарталетки вафельные – 7-8 шт.
- Палочки крабовые – 80 гр.
- Сыр плавленый – 80 гр.
- Майонез – 50-60 гр.
- Чеснок – 1-2 зуб.
- Укроп – по вкусу.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Для ускорения процесса предварительно убираем упаковку с сурими и плавленого сырка.
Шаг 2. Кубиками мелкого размера нарезаем крабовые палочки.
Шаг 3. Нарезку высыпаем в емкость с высокими бортиками.
Шаг 4. В ту же емкость натираем на крупной терке плавленый сыр.
Шаг 5. Следом выдавливаем очищенный зубчик чеснока.
Шаг 6. Добавляем майонез, соль и молотый перец – перемешиваем до однородности.
Шаг 7. Наполняем полученной массой тарталетки с горкой, украшаем измельченной зеленью и приступаем к сервировке.
Шаг 8. Дегустируем и наслаждаемся. Приятного аппетита!
Тарталетки с творожным сыром и креветками
Тарталетки с творожным сыром и креветками – это блюдо, которое станет изюминкой вашего стола и приятно удивит не только гостей, но и домочадцев! Несмотря на достаточно оригинальный состав и в какой-то степени экзотические ингредиенты, кушанье готовится на раз-два.
Время готовки – 15 мин.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 10 шт.
Ингредиенты:
- Тарталетки вафельные – 10 шт.
- Авокадо – 1 шт.
- Креветки – 150 гр.
- Сыр творожный – 100 гр.
- Петрушка – ¼ пучка.
- Майонез/сметана – 1 ст.л.
- Лист лавра – 3 шт.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. На рабочую поверхность выкладываем компоненты, указанные в списке выше.
Шаг 2. Креветки, лавровый лист, воду и соль ставим на конфорку и провариваем 2-3 минуты после закипания. Остужаем и очищаем креветки.
Шаг 3. В пиале смешиваем творожный сыр, кубики мякоти авокадо, сметану либо майонез, а также соль и перец.
Шаг 4. Тарталетки начиняем нежно-зеленым составом и выкладываем на блюдо для подачи.
Шаг 5. Сверху раскладываем морепродукты.
Шаг 6. Декорируем листиками петрушки и приступаем к трапезе. Приятного аппетита!
Тарталетки с авокадо
Тарталетки с авокадо – это фуршетная закуска, которая приведет в восторг каждого, кто попробует хотя бы одну штучку. Такое блюдо представляет собой аппетитный и очень сытный салат, поданный порционно, что получается не только безумно удобно, но еще и красиво.
Время готовки – 10 мин.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 10-12 шт.
Ингредиенты:
- Тарталетки – 10-12 шт.
- Авокадо – 1 шт.
- Рыба красная – 100 гр.
- Сыр творожный – 80 гр.
- Укроп – 2-3 веточки.
- Лимон – ½ шт.
- Икра красная – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Авокадо ополаскиваем и насухо промакиваем бумажными полотенцами, разрезаем пополам и удаляем косточку. Нарезаем мякоть кубиками и при помощи ложки выкладываем в миску, сбрызгиваем цитрусовым соком. Взбиваем творожный сыр.
Шаг 2. Мелко нарезаем филе красной рыбы и отправляем к авокадо.
Шаг 3. Сдабриваем компоненты 1 чайной ложки лимонного сока и ¼ ложки цедры – мешаем. Добавляем измельченный укроп.
Шаг 4. Соединяем воздушный сыр с подготовленным составом.
Шаг 5. Начиняем тарталетки, не жалея начинки.
Шаг 6. Подаем к столу и наслаждаемся. Приятного аппетита!
Тарталетки со сладкой начинкой на десерт
Тарталетки со сладкой начинкой на десерт – это оригинальное лакомство, которое поможет вам привнести в привычный рацион нечто совершенно новое! В качестве начинки советуем вам попробовать удивительное сочетание нежного и ароматного заварного крема с фруктами.
Время готовки – 90 мин.
Время приготовления – 20 мин.
Порции – 6-8.
Ингредиенты:
- Тарталетки – 6-8 шт.
- Молоко – 1 ст.
- Сахар-песок – 2 ст.л.
- Желток яичный – 1 шт.
- Крахмал кукурузный – 1 ст.л.
- Желатин – 1 ч.л.
- Ванильный сахар – 1 ч.л.
- Фрукты – по вкусу.
- Вода – 2-3 ст.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. В глубокой пиале растираем желток с двумя видами сахара.
Шаг 2. В кастрюле нагреваем молоко.
Шаг 3. К яично-сахарной смеси добавляем крахмал и немного молока – перемешиваем до гладкости и однородности.
Шаг 4. Полученный состав выкладываем в молоко и при постоянном помешивании доводим до кипения.
Шаг 5. Остывший крем распределяем по тарталеткам, затягиваем пищевой пленкой и отправляем на полку холодильной камеры, примерно на 20-30 минут.
Шаг 6. Украшаем фруктовыми ломтиками.
Шаг 7. Желатин растворяем в воде, согласно инструкции на упаковке.
Шаг 8. Желатиновый раствор слегка остужаем и наносим на верхушку тарталеток при помощи кулинарной кисти – убираем в холод на 15-20 минут.
Шаг 9. Выкладываем на сервировочное блюдо и незамедлительно подаем к столу. Готовьте и получайте удовольствие!
Тарталетки с сыром и чесноком
Тарталетки с сыром и чесноком – это закуска, которая будет прекрасно смотреться на вашем столе, как во время застолья, так и во время обыденного семейного ужина. В состав входят только те ингредиенты, которые есть на полках каждого холодильника. Не теряем времени и приступаем!
Время готовки – 10 мин.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 10 шт.
Ингредиенты:
- Тарталетки – 10 шт.
- Сыр твердых сортов – 200 гр.
- Чеснок – 2-3 зуб.
- Майонез – 4-5 ст.л.
- Перец красный молотый – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Паприка сладкая молотая – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготавливаем продуктовый набор.
Шаг 2. Снимаем шелуху с зубцов чеснока, при помощи терки с крупными отверстиями измельчаем сыр.
Шаг 3. Перемешиваем чеснок, пропущенный через пресс и сырную стружку.
Шаг 4. Заправляем массу майонезом.
Шаг 5. Раскладываем начинку по тарталеткам и присыпаем специями для насыщенности аромата – дегустируем. Приятного аппетита!
Тарталетки с тунцом, яйцом и огурцом
Тарталетки с тунцом, яйцом и огурцом – это, по сути, салат, оформленный в порционных песочных корзиночках. Также такая закуска не требует майонезной заправки, так как для сочности хватает рыбного и огуречного сока. Рекомендуется использовать маленькие тарталетки на один укус.
Время готовки – 20 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 30-40 шт.
Ингредиенты:
- Тарталетки маленькие – 30-40 шт.
- Тунец консервированный – 180 гр.
- Яйца отварные – 2 шт.
- Огурцы – 150 гр.
- Зелень – по вкусу.
- Соль – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Промытый огурец нарезаем мелкими кубиками.
Шаг 2. Мелко шинкуем зелень.
Шаг 3. На терке с маленькими отверстиями натираем очищенные яйца.
Шаг 4. Перемешиваем рыбу с нарезанными ингредиентами и солим.
Шаг 5. Фаршируем тарталетки и сервируем закуску.
Шаг 6. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!