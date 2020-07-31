Как подобрать кухонную мебель в Москве?

Учитывая то, что кухня – это многофункциональная зона, там важно создать уют и комфорт. При этом удачно соединив их с эргономичностью. Изучая кухни на заказ недорого, обратите внимание на варианты, которые будут соответствовать атмосфере и стилю дома. Сложность выбора материала для этого помещения в том, что не из всего можно сделать кухонную мебель. Некоторые материалы попросту неспособны выдерживать влияние высоких температур и пара. И вот подобрать кухонную мебель в Москве вы можете на сайте http://viva-kitchen.com.

Из чего сделаны качественные кухни на заказ недорого

Первое на что обращайте внимание при выборе мебели – корпус. За основу может быть взято дерево, МДФ, ДСП. Самым практичным, долговечным, но дорогостоящим материалом считают дерево. Такой гарнитур не будет деформироваться, ему не страшна влага. Ведь дерево подвергается особой обработке. Если в интернете в поиске забьете «заказать кухню дерево», то увидите насколько богато, интересно и мощно выглядит такая мебель.

Можно заказать корпус и из мультиплекса. Это менее дорогой материал, слегка уступающий по свойствам древесине. Состоит он из разных не толстых полосок дерева, которые проклеены по всем направлениям. Это безопасный материал, спокойно выдерживающий повышенную влажность.

Что касается МДФ, то он довольно часто используется. Стоимость ниже, чем у 2 вышеназванных материалов, но это особо не сказывается на сроке службы мебели. Плита МДФ состоит из спрессованной стружки, которая пропитана особыми веществами, оберегающими ее от разбухания.

ДСП – самый дешевый материал. По характеристикам значительно уступает тому же МДФ. Раньше считалось, что легко может размокнуть, разойтись по шву и изменить вид при контакте с водой. Но современное ДСП стало более прочным.

Что касается фасада, то он может быть выполнен также из разных видов материалов. Так при изготовление кухни используют: