Картофельное пюре – это простой и любимый многими гарнир для домашнего обеда или ужина. Такой продукт можно подавать к столу с горячими мясными блюдами, овощными салатами или солениями. Для приготовления нежного и воздушного пюре используйте проверенную кулинарную подборку из десяти аппетитных и быстрых рецептов приготовления с пошаговыми фотографиями.

Картофельное пюре с молоком

Картофельное пюре с молоком – это простой и любимый многими гарнир, который идеально сочетается как с мясными блюдами, так и свежими овощами, соленьями. Приготовить нежный и воздушный продукт сможет каждый. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Ингредиенты –+4 порц.

Картофель 8 шт.

Молоко коровье 1 ст.

Масло сливочное 50 гр.

Соль по вкусу

Шаги 50 мин.

Картофельное пюре готовится быстро и очень просто. Очищаем указанное количество картофеля от кожуры. Промываем овощи и выкладываем в большую кастрюлю. Слишком крупные плоды можно разрезать на половинки, это ускорит кулинарный процесс. Заливаем картофель водой полностью. Добавляем сюда немного соли по вкусу. Варим картошку до мягкости. Готовность проверяем ножом. После того, как картошка будет готова, аккуратно сливаем всю воду. В горячий картофель выкладываем кусочек сливочного масла. Выливаем сюда предварительно разогретое молоко. Картофель с молоком и маслом хорошенько разминаем до образования нежного пюре. Картофельное пюре с молоком готово. Подавайте к столу и угощайтесь!

Картофельное пюре со сливочным маслом

Картофельное пюре со сливочным маслом послужит идеальным дополнением к вашим горячим обеденным блюдам. Подавайте его с мясными угощениями и овощными салатами. Для простого и быстрого приготовления в домашних условиях используйте наш проверенный рецепт с фотографиями.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Картофель – 0,7 кг.

Масло сливочное – 50 гр.

Соль – по вкусу.

Лист лавровый – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Картофель очищаем от кожуры и хорошо промываем. Все плоды можно разделить на половинки или четвертинки для более быстрого процесса варки. Подготовленный овощ выкладываем в большую кастрюлю.

Шаг 2. Полностью заливаем подготовленный картофель водой.

Шаг 3. Добавляем соль по вкусу и лавровый лист для аромата.

Шаг 4. Ставим заготовку на плиту и варим около 20 минут после закипания. Готовность картофеля проверяем ножом или вилкой. После этого всю воду сливаем.

Шаг 5. В горячий картофель добавляем кусочек сливочного масла. Лавровый лист убираем. Начинаем разминать.

Шаг 6. Хорошенько разминаем содержимое до образования нежной массы.

Шаг 7. Картофельное пюре со сливочным маслом готово. Подавайте гарнир к столу!

Пюре из картофеля с сыром

Пюре из картофеля с сыром – это интересный вариант приготовления простого и популярного гарнира. Обязательно берите на заметку нашу проверенную кулинарную идею с пошаговыми фотографиями. Такой продукт точно никого не оставит равнодушным и разнообразит ваше привычное меню.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Картофель – 0,5 кг.

Сыр твердый – 70 гр.

Молоко – 150 мл.

Масло сливочное – 70 гр.

Соль – по вкусу.

Лук репчатый – 1 шт.

Мука – 1 ст.л.

Масло растительное – 100 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовил все необходимые продукты из списка.

Шаг 2. Картофель очищаем от кожуры, хорошо промываем под водой и разделяем на средние по размеру куски.

Шаг 3. Заливаем овощи водой, солим по вкусу и доводим до кипения. Затем варим на небольшом огне около 25 минут до полной готовности.

Шаг 4. В это время очищаем репчатый лук, режем его кубиком.

Шаг 5. Перемешиваем муку с солью и обваливаем кубики лука.

Шаг 6. На большом количестве растительного масла подрумяниваем лук в панировке.

Шаг 7. Хрустящий овощ выкладываем на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир.

Шаг 8. С отварного картофеля сливаем воду, добавляем сливочное масло и разогретое молоко.

Шаг 9. Хорошенько разминаем содержимое до получения однородной массы.

Шаг 10. Натираем сыр на терке и сразу выкладываем его в горячее пюре, тщательно перемешиваем еще раз до расплавления продукта.

Шаг 11. Также добавляем половину хрустящего лука. Снова все перемешиваем.

Шаг 12. Пюре из картофеля с сыром готово. Подавайте к столу, посыпав оставшимся жареным луком!

Картофельное пюре со сливками

Картофельное пюре со сливками станет лучшим дополнением к вашим горячим обеденным блюдам. Подавайте его с мясными угощениями и овощными салатами. Для простого и быстрого приготовления в домашних условиях, используйте наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Картофель – 1 кг.

Сливки жирные – 2/3 ст.

Перец черный горошек – 1 ч.л.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты. Картофель сразу очищаем от кожуры и хорошенько промываем.

Шаг 2. Дальше подготовленные овощи можно разрезать на куски среднего размера. Это ускорит кулинарный процесс.

Шаг 3. Заливаем картошку водой, доводим до кипения и затем варим на небольшом огне 20 минут до полной готовности. В конце добавляем соль по вкусу.

Шаг 4. Из готового картофеля сливаем воду и вливаем сюда жирные сливки.

Шаг 5. Хорошенько растираем массу венчиком до образования нежного и пышного пюре.

Шаг 6. Добавляем немного горошка черного перца для аромата. Перемешиваем.

Шаг 7. Картофельное пюре со сливками готово. Можно пробовать!

Пюре с яйцом и молоком

Пюре с яйцом и молоком – это простой и любимый многими гарнир, который идеально сочетается как с мясными блюдами, так и овощными закусками. Приготовить нежный и аппетитный продукт совсем не сложно. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 45 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Картофель – 1 кг.

Яйцо – 1 шт.

Молоко – 150 мл.

Масло сливочное – 50 гр.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Картофель очищаем от кожуры, промываем под водой, делим на половинки и выкладываем в большую кастрюлю.

Шаг 3. Заливаем содержимое водой и дополняем солью. Ставим на плиту и доводим до кипения.

Шаг 4. После закипания уменьшаем огонь и варим картофель до мягкости около 25-30 минут. Затем воду сливаем.

Шаг 5. В горячий картофель выкладываем кусочек сливочного масла.

Шаг 6. Сюда же выливаем кипяченое молоко.

Шаг 7. Начинаем разминать картофель до получения пюре. Разбиваем сюда куриное яйцо и продолжаем разминать.

Шаг 8. Теперь содержимое взбиваем погружным блендером до получения более нежной и пышной массы.

Шаг 9. Пюре с яйцом и молоком готовы. Подавайте воздушный и нежный гарнир к столу!

Пюре из картофеля с жареным луком

Пюре из картофеля с жареным луком порадует ярким вкусом, ароматом и интересной подачей. Аппетитное угощение несложно приготовить в домашних условиях, а кулинарный процесс не займет много времени. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 45 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Картофель – 1 кг.

Лук репчатый – 2 шт.

Молоко – 180 мл.

Масло сливочное – 60 гр.

Соль – по вкусу.

Зелень – по желанию.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем от кожуры картофель, промываем его под водой затем воду сливаем.

Шаг 2. В это время очищаем репчатый лук и режем его мелким кубиком.

Шаг 3. Разогреваем сковороду со сливочным маслом и выкладываем сюда измельченный лук.

Шаг 4. Обжариваем лук до легкого румянца, постоянно помешивая.

Шаг 5. Готовый картофель начинаем разминать и добавляем кипяченое молоко и жареный лук.

Шаг 6. Перемешиваем пюре с луком. Также можно дополнить его небольшим количеством зелени.

Шаг 7. Пюре из картофеля с жареным луком готово. Можно пробовать!

Быстрое картофельное пюре на воде

Быстрое картофельное пюре на воде – это простой и любимый многими гарнир, который идеально сочетается как с мясными блюдами, так и свежими овощами, соленьями. Приготовить нежный и воздушный продукт сможет каждый. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Картофель – 500 гр.

Вода – 1 л.

Масло сливочное – 1 ст.л.

Соль – 0,5 ч.л.

Лук зеленый – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты из списка.

Шаг 2. Картофель очищаем от кожуры, хорошенько промываем под водой.

Шаг 3. Дальше овощ можно разделить на кусочки среднего размера. Выкладываем их в кастрюлю, заливаем водой и солим по вкусу. Доводим до кипения.

Шаг 4. После закипания огонь уменьшаем и варим картофель до мягкости около 25 минут. Затем воду полностью сливаем.

Шаг 5. В горячий картофель выкладываем указанное количество сливочного масла.

Шаг 6. Хорошенько разминаем картофель с маслом до однородности.

Шаг 7. Дальше массу перемешиваем или слегка взбиваем блендером для большей нежности.

Шаг 8. Для подачи промываем и мелко рубим зеленый лук.

Шаг 9. Быстрое картофельное пюре на воде готово. Подавайте к столу, посыпав зеленым луком.

Картофельное пюре со сметаной

Картофельное пюре со сметаной послужит отличным дополнением к вашим горячим обеденным блюдам. Подавайте его с мясными угощениями и овощными салатами. Для простого и быстрого приготовления в домашних условиях используйте наш проверенный рецепт с фотографиями.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Картофель – 1 кг.

Сметана – 250 гр.

Цедра лимонная – 1 ч.л.

Масло сливочное – 40 гр.

Соль морская – по вкусу.

Перец белый молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем и хорошенько промываем картофель, затем можно разделать его на куски среднего размера.

Шаг 2. Овощи заливаем водой и ставим на плиту. Доводим до кипения.

Шаг 3. После закипания уменьшаем огонь и добавляем соль. Варим овощи до мягкости, прикрыв крышкой, около 20 минут.

Шаг 4. С отварного картофеля полностью сливаем всю воду.

Шаг 5. Начинаем разминать горячий картофель, постепенно добавляя сюда лимонную цедру и сливочное масло.

Шаг 6. Добавляем сметану и белый молотый перец. Хорошенько все перемешиваем.

Шаг 7. Картофельное пюре со сметаной готово. Угощайтесь!

Пюре из картофеля с грибами

Пюре из картофеля с грибами никого не оставит равнодушным. Приготовьте такой гарнир, если хотите разнообразить домашнее меню и приятно удивить родных. Для осуществления кулинарной идеи, воспользуйтесь нашим проверенным рецептом с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Картофель – 0,6 кг.

Лук репчатый – 1 шт.

Грибы шампиньоны – 150 гр.

Масло растительное – 3 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Картофель очищаем, разделяем на половинки и отвариваем до полной готовности. Затем воду из овощей сливаем. Часть отвара можно оставить для большей мягкости продукта.

Шаг 3. Начинаем разминать горячий картофель в пюре, добавляя часть оставленного отвара.

Шаг 4. Измельчаем репчатый лук и обжариваем его до легкого румянца на растительном масле.

Шаг 5. К луку выкладываем измельченные и предварительно промытые грибы.

Шаг 6. Обжариваем грибы с луком около 8 минут, постоянно перемешивая.

Шаг 7. Обжаренные грибы выкладываем в пюре. Добавляем соль и перец по вкусу.

Шаг 8. Перемешиваем содержимое, чтобы грибы равномерно распределились по пюре.

Шаг 9. Пюре из картофеля с грибами готово. Подавайте к столу!

Запеченное картофельное пюре в духовке

Запеченное картофельное пюре в духовке – это оригинальный вариант приготовления простого и популярного гарнира. Обязательно берите на заметку нашу проверенную кулинарную идею с пошаговыми фотографиями. Такой продукт точно никого не оставит равнодушным и разнообразит ваше привычное меню.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Картофель – 0,5 кг.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Куркума – по вкусу.

Укроп – по вкусу.

Масло сливочное – 1 ст.л.

Яйцо – 1 шт.

Сыр твердый – 50 гр.

Петрушка – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем картофель, промываем его и делим на половинки. Овощ заливаем водой и ставим на огонь. Доводим до кипения.

Шаг 2. После закипания уменьшаем огонь. Дополняем картофель солью, перцем и остальными специями. Варим до полной готовности.

Шаг 3. После готовности сливаем воду, а картофель хорошенько разминаем.

Шаг 4. Добавляем сюда сливочное масло и куриное яйцо. Тщательно все перемешиваем.

Шаг 5. Следом добавляем тертый сыр и измельченную зелень. Перемешиваем.

Шаг 6. Полученную массу перекладываем в кондитерский мешок с насадкой.

Шаг 7. Из насадки порционно выдавливаем пюре на противень с пергаментом. Отправляем угощение в разогретую до 200° духовку. Готовим до легкого румянца.

Шаг 8. Запеченное картофельное пюре в духовке готово. Пробуйте!