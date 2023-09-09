Картофельное пюре – это простой и любимый многими гарнир для домашнего обеда или ужина. Такой продукт можно подавать к столу с горячими мясными блюдами, овощными салатами или солениями. Для приготовления нежного и воздушного пюре используйте проверенную кулинарную подборку из десяти аппетитных и быстрых рецептов приготовления с пошаговыми фотографиями.
Картофельное пюре с молоком
Картофельное пюре с молоком – это простой и любимый многими гарнир, который идеально сочетается как с мясными блюдами, так и свежими овощами, соленьями. Приготовить нежный и воздушный продукт сможет каждый. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.
Ингредиенты –+4 порц.
- Картофель 8 шт.
- Молоко коровье 1 ст.
- Масло сливочное 50 гр.
- Соль по вкусу
Шаги 50 мин.
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Картофельное пюре готовится быстро и очень просто. Очищаем указанное количество картофеля от кожуры. Промываем овощи и выкладываем в большую кастрюлю. Слишком крупные плоды можно разрезать на половинки, это ускорит кулинарный процесс.
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Заливаем картофель водой полностью.
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Добавляем сюда немного соли по вкусу. Варим картошку до мягкости. Готовность проверяем ножом.
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После того, как картошка будет готова, аккуратно сливаем всю воду.
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В горячий картофель выкладываем кусочек сливочного масла.
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Выливаем сюда предварительно разогретое молоко.
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Картофель с молоком и маслом хорошенько разминаем до образования нежного пюре.
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Картофельное пюре с молоком готово. Подавайте к столу и угощайтесь!
Картофельное пюре со сливочным маслом
Картофельное пюре со сливочным маслом послужит идеальным дополнением к вашим горячим обеденным блюдам. Подавайте его с мясными угощениями и овощными салатами. Для простого и быстрого приготовления в домашних условиях используйте наш проверенный рецепт с фотографиями.
Время готовки – 35 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Картофель – 0,7 кг.
- Масло сливочное – 50 гр.
- Соль – по вкусу.
- Лист лавровый – 1 шт.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Картофель очищаем от кожуры и хорошо промываем. Все плоды можно разделить на половинки или четвертинки для более быстрого процесса варки. Подготовленный овощ выкладываем в большую кастрюлю.
Шаг 2. Полностью заливаем подготовленный картофель водой.
Шаг 3. Добавляем соль по вкусу и лавровый лист для аромата.
Шаг 4. Ставим заготовку на плиту и варим около 20 минут после закипания. Готовность картофеля проверяем ножом или вилкой. После этого всю воду сливаем.
Шаг 5. В горячий картофель добавляем кусочек сливочного масла. Лавровый лист убираем. Начинаем разминать.
Шаг 6. Хорошенько разминаем содержимое до образования нежной массы.
Шаг 7. Картофельное пюре со сливочным маслом готово. Подавайте гарнир к столу!
Пюре из картофеля с сыром
Пюре из картофеля с сыром – это интересный вариант приготовления простого и популярного гарнира. Обязательно берите на заметку нашу проверенную кулинарную идею с пошаговыми фотографиями. Такой продукт точно никого не оставит равнодушным и разнообразит ваше привычное меню.
Время готовки – 50 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 2
Ингредиенты:
- Картофель – 0,5 кг.
- Сыр твердый – 70 гр.
- Молоко – 150 мл.
- Масло сливочное – 70 гр.
- Соль – по вкусу.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Мука – 1 ст.л.
- Масло растительное – 100 мл.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовил все необходимые продукты из списка.
Шаг 2. Картофель очищаем от кожуры, хорошо промываем под водой и разделяем на средние по размеру куски.
Шаг 3. Заливаем овощи водой, солим по вкусу и доводим до кипения. Затем варим на небольшом огне около 25 минут до полной готовности.
Шаг 4. В это время очищаем репчатый лук, режем его кубиком.
Шаг 5. Перемешиваем муку с солью и обваливаем кубики лука.
Шаг 6. На большом количестве растительного масла подрумяниваем лук в панировке.
Шаг 7. Хрустящий овощ выкладываем на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир.
Шаг 8. С отварного картофеля сливаем воду, добавляем сливочное масло и разогретое молоко.
Шаг 9. Хорошенько разминаем содержимое до получения однородной массы.
Шаг 10. Натираем сыр на терке и сразу выкладываем его в горячее пюре, тщательно перемешиваем еще раз до расплавления продукта.
Шаг 11. Также добавляем половину хрустящего лука. Снова все перемешиваем.
Шаг 12. Пюре из картофеля с сыром готово. Подавайте к столу, посыпав оставшимся жареным луком!
Картофельное пюре со сливками
Картофельное пюре со сливками станет лучшим дополнением к вашим горячим обеденным блюдам. Подавайте его с мясными угощениями и овощными салатами. Для простого и быстрого приготовления в домашних условиях, используйте наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.
Время готовки – 40 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Картофель – 1 кг.
- Сливки жирные – 2/3 ст.
- Перец черный горошек – 1 ч.л.
- Соль – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим необходимые продукты. Картофель сразу очищаем от кожуры и хорошенько промываем.
Шаг 2. Дальше подготовленные овощи можно разрезать на куски среднего размера. Это ускорит кулинарный процесс.
Шаг 3. Заливаем картошку водой, доводим до кипения и затем варим на небольшом огне 20 минут до полной готовности. В конце добавляем соль по вкусу.
Шаг 4. Из готового картофеля сливаем воду и вливаем сюда жирные сливки.
Шаг 5. Хорошенько растираем массу венчиком до образования нежного и пышного пюре.
Шаг 6. Добавляем немного горошка черного перца для аромата. Перемешиваем.
Шаг 7. Картофельное пюре со сливками готово. Можно пробовать!
Пюре с яйцом и молоком
Пюре с яйцом и молоком – это простой и любимый многими гарнир, который идеально сочетается как с мясными блюдами, так и овощными закусками. Приготовить нежный и аппетитный продукт совсем не сложно. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.
Время готовки – 45 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Картофель – 1 кг.
- Яйцо – 1 шт.
- Молоко – 150 мл.
- Масло сливочное – 50 гр.
- Соль – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.
Шаг 2. Картофель очищаем от кожуры, промываем под водой, делим на половинки и выкладываем в большую кастрюлю.
Шаг 3. Заливаем содержимое водой и дополняем солью. Ставим на плиту и доводим до кипения.
Шаг 4. После закипания уменьшаем огонь и варим картофель до мягкости около 25-30 минут. Затем воду сливаем.
Шаг 5. В горячий картофель выкладываем кусочек сливочного масла.
Шаг 6. Сюда же выливаем кипяченое молоко.
Шаг 7. Начинаем разминать картофель до получения пюре. Разбиваем сюда куриное яйцо и продолжаем разминать.
Шаг 8. Теперь содержимое взбиваем погружным блендером до получения более нежной и пышной массы.
Шаг 9. Пюре с яйцом и молоком готовы. Подавайте воздушный и нежный гарнир к столу!
Пюре из картофеля с жареным луком
Пюре из картофеля с жареным луком порадует ярким вкусом, ароматом и интересной подачей. Аппетитное угощение несложно приготовить в домашних условиях, а кулинарный процесс не займет много времени. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.
Время готовки – 45 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Картофель – 1 кг.
- Лук репчатый – 2 шт.
- Молоко – 180 мл.
- Масло сливочное – 60 гр.
- Соль – по вкусу.
- Зелень – по желанию.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Очищаем от кожуры картофель, промываем его под водой затем воду сливаем.
Шаг 2. В это время очищаем репчатый лук и режем его мелким кубиком.
Шаг 3. Разогреваем сковороду со сливочным маслом и выкладываем сюда измельченный лук.
Шаг 4. Обжариваем лук до легкого румянца, постоянно помешивая.
Шаг 5. Готовый картофель начинаем разминать и добавляем кипяченое молоко и жареный лук.
Шаг 6. Перемешиваем пюре с луком. Также можно дополнить его небольшим количеством зелени.
Шаг 7. Пюре из картофеля с жареным луком готово. Можно пробовать!
Быстрое картофельное пюре на воде
Быстрое картофельное пюре на воде – это простой и любимый многими гарнир, который идеально сочетается как с мясными блюдами, так и свежими овощами, соленьями. Приготовить нежный и воздушный продукт сможет каждый. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.
Время готовки – 40 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 2
Ингредиенты:
- Картофель – 500 гр.
- Вода – 1 л.
- Масло сливочное – 1 ст.л.
- Соль – 0,5 ч.л.
- Лук зеленый – для подачи.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим необходимые продукты из списка.
Шаг 2. Картофель очищаем от кожуры, хорошенько промываем под водой.
Шаг 3. Дальше овощ можно разделить на кусочки среднего размера. Выкладываем их в кастрюлю, заливаем водой и солим по вкусу. Доводим до кипения.
Шаг 4. После закипания огонь уменьшаем и варим картофель до мягкости около 25 минут. Затем воду полностью сливаем.
Шаг 5. В горячий картофель выкладываем указанное количество сливочного масла.
Шаг 6. Хорошенько разминаем картофель с маслом до однородности.
Шаг 7. Дальше массу перемешиваем или слегка взбиваем блендером для большей нежности.
Шаг 8. Для подачи промываем и мелко рубим зеленый лук.
Шаг 9. Быстрое картофельное пюре на воде готово. Подавайте к столу, посыпав зеленым луком.
Картофельное пюре со сметаной
Картофельное пюре со сметаной послужит отличным дополнением к вашим горячим обеденным блюдам. Подавайте его с мясными угощениями и овощными салатами. Для простого и быстрого приготовления в домашних условиях используйте наш проверенный рецепт с фотографиями.
Время готовки – 35 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Картофель – 1 кг.
- Сметана – 250 гр.
- Цедра лимонная – 1 ч.л.
- Масло сливочное – 40 гр.
- Соль морская – по вкусу.
- Перец белый молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Очищаем и хорошенько промываем картофель, затем можно разделать его на куски среднего размера.
Шаг 2. Овощи заливаем водой и ставим на плиту. Доводим до кипения.
Шаг 3. После закипания уменьшаем огонь и добавляем соль. Варим овощи до мягкости, прикрыв крышкой, около 20 минут.
Шаг 4. С отварного картофеля полностью сливаем всю воду.
Шаг 5. Начинаем разминать горячий картофель, постепенно добавляя сюда лимонную цедру и сливочное масло.
Шаг 6. Добавляем сметану и белый молотый перец. Хорошенько все перемешиваем.
Шаг 7. Картофельное пюре со сметаной готово. Угощайтесь!
Пюре из картофеля с грибами
Пюре из картофеля с грибами никого не оставит равнодушным. Приготовьте такой гарнир, если хотите разнообразить домашнее меню и приятно удивить родных. Для осуществления кулинарной идеи, воспользуйтесь нашим проверенным рецептом с пошаговыми фотографиями.
Время готовки – 40 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Картофель – 0,6 кг.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Грибы шампиньоны – 150 гр.
- Масло растительное – 3 ст.л.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим все необходимые продукты по списку.
Шаг 2. Картофель очищаем, разделяем на половинки и отвариваем до полной готовности. Затем воду из овощей сливаем. Часть отвара можно оставить для большей мягкости продукта.
Шаг 3. Начинаем разминать горячий картофель в пюре, добавляя часть оставленного отвара.
Шаг 4. Измельчаем репчатый лук и обжариваем его до легкого румянца на растительном масле.
Шаг 5. К луку выкладываем измельченные и предварительно промытые грибы.
Шаг 6. Обжариваем грибы с луком около 8 минут, постоянно перемешивая.
Шаг 7. Обжаренные грибы выкладываем в пюре. Добавляем соль и перец по вкусу.
Шаг 8. Перемешиваем содержимое, чтобы грибы равномерно распределились по пюре.
Шаг 9. Пюре из картофеля с грибами готово. Подавайте к столу!
Запеченное картофельное пюре в духовке
Запеченное картофельное пюре в духовке – это оригинальный вариант приготовления простого и популярного гарнира. Обязательно берите на заметку нашу проверенную кулинарную идею с пошаговыми фотографиями. Такой продукт точно никого не оставит равнодушным и разнообразит ваше привычное меню.
Время готовки – 50 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Картофель – 0,5 кг.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Куркума – по вкусу.
- Укроп – по вкусу.
- Масло сливочное – 1 ст.л.
- Яйцо – 1 шт.
- Сыр твердый – 50 гр.
- Петрушка – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Очищаем картофель, промываем его и делим на половинки. Овощ заливаем водой и ставим на огонь. Доводим до кипения.
Шаг 2. После закипания уменьшаем огонь. Дополняем картофель солью, перцем и остальными специями. Варим до полной готовности.
Шаг 3. После готовности сливаем воду, а картофель хорошенько разминаем.
Шаг 4. Добавляем сюда сливочное масло и куриное яйцо. Тщательно все перемешиваем.
Шаг 5. Следом добавляем тертый сыр и измельченную зелень. Перемешиваем.
Шаг 6. Полученную массу перекладываем в кондитерский мешок с насадкой.
Шаг 7. Из насадки порционно выдавливаем пюре на противень с пергаментом. Отправляем угощение в разогретую до 200° духовку. Готовим до легкого румянца.
Шаг 8. Запеченное картофельное пюре в духовке готово. Пробуйте!